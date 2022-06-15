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    Політика

    НАТО анонсувало передачу Україні важкого озброєння

    НАТО передасть Україні&nbsp;озброєння та далекобійну артилерію - НАТО анонсувало передачу Україні важкого озброєння
    НАТО передасть Україні озброєння та далекобійну артилерію
    фото з відкритих джерел

    Про нову допомогу оголосять сьогодні ввечері

    Сьогодні НАТО оголосить про виділення Україні нової військової допомоги. Вона включатиме важке озброєння та далекобійну артилерію. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг під час брифінгу.

    «Міністри оборони НАТО ввечері оголосять про виділення Україні нової військової допомоги, включаючи важкі озброєння та далекобійну артилерію», – заявив Столтенберг.

    Також НАТО готує план повного переведення української армії з пострадянського озброєння на зброю Альянсу.

    Нагадаємо, сьогодні відбудеться третя зустріч у форматі «Рамштайн» з питань військової підтримки України. На засіданні зберуться представники оборонних відомств майже 50 країн.

    Раніше глава Пентагону Ллойд Остін заявив про готовність передати Україні все озброєння, якого зараз потребує ЗСУ.

    Додамо, що США закликали НАТО втрутитись у військову ситуацію в Україні. Також нещодавно США анонсували новий пакет військової допомоги Україні.

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    Теги: росія окупанти НАТО війна Україна Єнс Столтенберг озброєння окупація #stoprussia
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    НАТО анонсувало передачу Україні важкого озброєння