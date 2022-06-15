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    Політика

    Зеленського запросили на саміти НАТО та Великої сімки

    Зеленського запросили на саміти НАТО та Великої сімки - Зеленського запросили на саміти НАТО та Великої сімки
    Зеленського запросили на саміти НАТО та Великої сімки
    фото: Офіс президента

    Президент наголосив, що прийняв обидва запрошення

    Президент України Володимир Зеленський повідомив, що його запросили на саміти Великої сімки та НАТО. Про це Зеленський написав у своєму Twitter.

    Він зазначив, що дуже вдячний за запрошення канцлерові Німеччини Олафу Шольцу та генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу.

    Зеленський наголосив, що прийняв обидва запрошення.

    «З вдячністю прийняв запрошення партнерів взяти участь у ключових міжнародних заходах: від Федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца – у саміті Великої сімки, від генсека НАТО Єнса Столтенберга – у саміті НАТО в Мадриді», – написав глава держави.

    До слова,Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив запрошення президенту України Володимиру Зеленському взяти участь у Мадридському саміті Альянсу.

    Як повідомлялося, 28-30 червня у Мадриді відбудеться черговий саміт НАТО, який розгляне сучасні виклики для європейської і євроатлантичної безпеки, шляхи подальшої трансформації Альянсу, та ухвалить нову Стратегічну концепцію.

    Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон планує відвідати Україну вже цього тижня.

    Натомість Німеччина поки не підтверджує візит канцлера Олафа Шольца до Києва.

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    Теги: росія НАТО саміт війна Володимир Зеленський Україна Єнс Столтенберг президент
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    Зеленського запросили на саміти НАТО та Великої сімки