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НАТО попередило про загрозу нового наступу Росії

glavcom.ua
НАТО попередило про загрозу нового наступу Росії
фото: polskieradio.pl

Столтенберг вважає, що Москва не змінила мету, заради якої вона розв'язала загарбницьку війну проти України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Росія може мати довгострокові плани підготовки нових наступальних операцій. Таку думку генсек Альянсу висловив в інтерв'ю DPA.

Він упевнений в тому, що Москва не змінила мету, заради якої вона розв'язала загарбницьку війну проти України. «Це ще не кінець. Війни непередбачувані, але ми повинні готуватися до довгострокових і нових російських наступів. Ми не повинні недооцінювати Росію», – сказав Столтенберг.

При цьому генсек НАТО звернув увагу на те, що кремлівська верхівка не відмовилася від планів з приводу розв'язаної війни, а саме – повного контролю над Україною.

Співрозмовник також нагадав про те, що РФ звертається до інших авторитарних режимів, включаючи Іран, щоб отримати більше боєприпасів і зброї.

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Теги: росія НАТО війна Єнс Столтенберг Москва Андрій Шкіль

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