Радник губернатора Сумщини влаштував змову на дорожніх тендерах? Оприлюднено аудіозапис

На записі обговорюють тендери на утримання обласних доріг на наступні три роки

На записі обговорюють тендери на утримання обласних доріг на наступні три роки

Радник губернатора Сумщини Олександр Безніс влаштував змову на тендерах по ремонту доріг на 10,5 млрд грн. Про це свідчать записи, які оприлюднила журналістка Олена Адаменко, передає видання «Наші гроші».

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Журналістка Олена Адаменко оприлюднила аудіозапис розмови радника голови Сумської обласної військової адміністрації Олександра Безніса з керівництвом держпідприємства «Дороги Сумщини» щодо договірних тендерів з «серйозними» підрядниками. При цьому Безніс наголошував на відсутності проблем з «погонами» (так називають представників СБУ).

На записі обговорюють тендери на утримання обласних доріг на наступні три роки. Загальна сума тендерів – 10,5 бюджетних млрд. грн. Наразі в п’яти процедурах визначені переможці аукціонів, але договори ще не підписані: ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» (2,02 млрд грн), ДП «Сумський облавтодор» (3,09 млрд грн), ТОВ «Інейтс» (1,88 млрд грн), ТОВ «Роад констракшн» (1,25 млрд грн), ТОВ «Торговий дім «Дінастія» (1,83 млрд грн). Це все місцеві компанії.

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Під час розмови присутні як мінімум чотири особи. Три з них – це працівники ДП «Дороги Сумщини», яке належить обладміністрації. Це директор Мирослав Завальний, бухгалтер та начальник тендерного відділу Павло Нищета. Четвертий – Безніс.

На початку розмови Безніс сказав, чим займається:

У меня контрольная функция. Я работаю там с подрядчиками, там ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» и все остальное. Когда мы можем внести изменения? 28? Типа надо внести тогда 28, да?

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Нищета: Так. Це останній.

Безніс: По земле ничего не вносил еще, да? Справки тоже не вносил еще. Справки нет.

Саме 28 жовтня замовник вніс зміни в тендерну документацію – з учасників тендерів почали вимагати договори на землю, де розташовані їхні виробничі бази, та правоустановлюючі документи на цю землю.

Нищета: А зачем нам ця довідка?

Безніс: Для того, чтобы иметь возможность отклонить по безпределу.

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Нищета: Если це чисто беспредел, то…

Безніс: Не, смотри. Если мы идем на этот беспредел, это значит, что я прихожу и говорю. Пацаны, я на данный момент не могу. Я вас понимаю, но у меня сейчас нет договорняка с Антимонопольным. Если он будет, тогда приду и скажу: «Пацаны, мы можем рисковать». У меня нету сейчас его.

Нищета: Там крім Антимонопольного ще багато…

Безніс: Хто? Какие?

Нищета: Погони.

Безніс: Это меньше всего меня волнует.

Нищета: А мене нє.

Безніс: Паш, послушай. Погонов мы не боимся. Давай еще раз: «Мы не боимся».

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Далі Безніс продовжує обговорювати участь у дорожніх тендерах.

Безніс: Они могут прийти с ценами, которые мы им скажем.

Нищета: Вони ніколи не йшли по середньориночним цінам.

Безніс: Если они получат то, что мы им пообещаем, если они зайдут… они зайдут с теми ценами, которые вы видите. Там будут люди серьезные… им просто физически п*зда будет, если…

Нищета: Просто я вам скажу так, щоб на аукціоні не оказалось, що вони виграли аукціон, тому що у них ціни завжди нижчі, і ви не сказали їх видхилить по беспределу. Нас тоді ну…

Безніс: Понял. Хули вы мне ставите вопросы, не отвечая… ну не-не-не, подожди. Я просто начинаю нервничать, потому что вы хитро сделанные и я не менее хитро сделанный. Не надо меня предупреждать, ваша задача как специалистов – найти ответы на эти вопросы. Не надо меня предупреждать в том, что я и так знаю эти проблемы…

Завальний: Це є ризики, які він…

Безніс: Какие ризики. Не надо, бл*ть… Если надо сказать «відхиляю», будем это. Твоя проблема – моя ответственность закрыть это все. Я никогда не тикал от тебя. Я здесь год нахожусь и всегда решал. Проблема есть – я ее всегда решал.

Олександр Безніс – підприємець з Донецька. У 2019 році він балотувався до Верховної Ради від «Опозиційної парті – За життя».

За часів президента Януковича Безніс очолював Донецька обласну ГО «Блок активної молоді». У цієї організації в реєстрі вказаний телефон +380955772721, який також вказував як контактний сам Олександр Безніс. І цей же номер телефону прив’язаний до ФОП Безніс Олександр Олександрович (Донецька обл), що займається ремонтом доріг. І цей же номер вказаний у реєстрі як контактний у фірми «Дорком холдинг», яка цього літа отримала підряди ДП «Дороги Сумщини» на ремонт доріг на 22 млн грн. ТОВ «Дорком холдинг» зареєстровано у Києві на Андрія Гарбаренка з села Велика Рача (Житомирська обл).

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Нагадаємо, ТОВ «Будінвест Інжиніринг» із Дніпра, співвласницею якого донедавна була дівчина керівника Дніпропетровської обласної військової адміністрації, отримало 60,45 млн грн дорожніх коштів.

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