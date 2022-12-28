Колишній головнокомандувач НАТО запевнив, що Росія вже програла війну в Україні

Росія вдалася до атак на критично важливу інфраструктуру та цивільні об'єкти, щоб створити хаос та труднощі для українського народу

Україна ще довго перебуватиме на передньому краї європейської оборони, проте Росія вже сьогодні зазнала поразки. Таку заяву зробив колишній головнокомандувач сил НАТО в Європі Джеймс Джонс в інтерв'ю «Голосу Америки».

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Джонс висловив переконання, що цілі російських військових в Україні могли змінитися, бо цілей, поставлених спочатку, їм, мабуть, уже не досягти.

«Тому зараз, з настанням зими, вони вдалися до атак на критично важливу інфраструктуру та цивільні об'єкти більшою мірою, ніж військові, щоб створити хаос та труднощі для українського народу», – зазначив Джонс.

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За словами Джонса, через дивовижні успіхи України на полі бою, президент цієї країни Володимир Зеленський, ймовірно, відчуває, що має перевагу, пов'язану з військовими аспектами того, що відбувається.

«Але російська стратегія зараз, схоже, полягає в тому, щоб... завдавати жахливих ракетних ударів по цивільній інфраструктурі, які я вважаю воєнним злочином», – сказав він.

Реакція країн Заходу і, зокрема, НАТО, на його думку, є надзвичайно важливою, «бо це послужить сигналом для інших автократій, які уважно стежать за тим, що відбувається, коли диктатор починає неспровоковану, незаконну війну, і які наслідки для його репутації та статусу».

На питання, як розвиватимуться події в Україні у 2023 році і чи варто очікувати несподіваного наступу з українського боку та нових атак Росії, Джонс відповів, що якщо постачання військової допомоги Україні продовжуватиметься і швидкість їх збільшиться, то Україна зможе завдавати ударів значно більше на дальні дистанції.

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«НАТО як альянс зараз набагато сильніший, набагато згуртованіший. Це те, чого найменше хотів Володимир Путін. Якщо підтримка, яку альянс надає Україні, залишиться твердою та постійною, то це не обіцяє Росії нічого доброго», – сказав він.

Джонс висловив переконання в тому, що Путін був упевнений, що війна буде короткою і що НАТО «реагуватиме на неї певною мірою безсило».

«Здатність союзників навчати та оснащувати українську армію була повільною на початку, але зараз вона досягла певного ритму, який подає надію. Я дійсно вважаю, що вони мають бути оснащені зброєю більшого радіуса дії», – сказав Джонс.

Генерал висловив сподівання, що війна закінчиться 2023 року.

На питання про те, чи можуть російські «Іскандери» та С-400, або навіть ядерна зброя, бути використані проти України та змінити хід війни, Джонс відповів, що Росії слід виявити обережність, якщо вона вирішить застосувати якийсь вид ядерної зброї «залежно від переважливих вітрів».

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На його думку, використання безпілотників, які тепер все частіше поставляються з Ірану, і збільшення дальності польоту ракет і руйнівної сили – це те, що становить реальнішу загрозу.

Торкаючись питання про системи Patriot, Джонс наголосив, що надання Україні необхідної зброї може стати фактором, що стримує застосування Росією смертоносніших озброєнь.

«Я думаю, що ширше використання безпілотних технологій, які Захід міг би надати Україні, було б дуже корисним та своєчасним», – наголосив генерал.

На думку Джонса, Росія зазнала поразки вже сьогодні.

«Вона була змушена відступити, хоч вона і не визнає цього, але це розуміють у військовій спільноті, в НАТО, і в США. Я думаю, що багато хто, ймовірно, був здивований її невдачами», – сказав Джонс.

На питання про те, як він бачить закінчення війни і як, можливо, могла б виглядати перемога України, Джеймс Джонс відповів, що конфлікт може затягнутися, але якщо Росія готова вести переговори про врегулювання, яке було б прийнятним для українського народу, то необхідно досягти зобов'язань з боку Москви не вдиратися до інших країн.

«Найголовніше, що можуть зробити США, – це швидкість та постачання, задоволення потреб, яких критично потребує українська армія, а також постаратися відновити інфраструктуру, яка була пошкоджена», – сказав він.

«Коли цей конфлікт закінчиться, хоч би як він закінчився, у нас має бути план, який може допомогти Україні швидко відновити свій потенціал. Ось три речі, які я вважаю надзвичайно важливими: швидке постачання допомоги, надання гуманітарної допомоги та довгостроковий план відновлення України. Щойно все це стане реальністю, ця битва завершиться», – сказав генерал.