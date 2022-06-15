США закликали НАТО втрутитись у військову ситуацію в Україні

«Давайте накажемо росіянам припинити вогонь»

Для НАТО настав час зрозуміти – або Альянс виходить за окреслену територію, або припиняє свою діяльність. Про це заявив колишній головнокомандувач союзними силами США та НАТО Веслі Кларк, пише «Голос Америки».

«НАТО має втрутитись. Давайте офіційно це оголосимо і накажемо росіянам припинити вогонь. Війну неможливо зупинити без втручання НАТО», – сказав Кларк.

Кларк наголосив, що втручання НАТО залежить від політичної волі та «рішучості національних лідерів». Як приклад, воєнний експерт навів дії НАТО в Югославії. Без формальної згоди Ради Безпеки ООН 24-го березня 1999 року війська НАТО почали операцію в тодішній федеративній державі, охопленій війною.

Однак, за словами колишнього головнокомандувача, США та партнери не мають в наявності необхідної кількості озброєння, яке вони могли би надати Україні, не використовуючи власні стратегічні запаси.

Нагадаємо, у США розраховують, що під час зустрічі у форматі «Рамштайн» будуть анонсовані нові поставки зброї Україні. Також нещодавно США анонсували новий пакет військової допомоги Україні.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки відправлять Україні високомобільні артилерійські ракетні системи американського виробництва, відомі як Himars, в рамках 11-го пакету допомоги Україні. Himars буде оснащено боєприпасами, які дозволять Україні запускати ракети на відстані близько 80 кілометрів ( 49 миль ).

Президент Джозеф Байден заявляв, що США також нададуть Україні досконалі ракетні системи та боєприпаси до них.







