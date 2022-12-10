Координати для ЗСУ: створено базу військових об'єктів РФ у Криму (фото, відео)

Журналісти нарахували в окупованому Криму десять діючих військових аеродромів та два авіазаводи

Журналісти зібрали базу військових об'єктів РФ в окупованому Криму, вивчивши супутникові знімки Planet Labs військових баз, аеродромів, місць розташування ППО та кораблів Чорноморського флоту Росії. На карті зібрано точні координати понад 150 сотень стратегічних об'єктів на окупованому півострові, повідомляє Радіо Свобода.

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Саме з окупованого Криму Росія здійснює більшу частину запусків крилатими ракетами «Калібр» по українських населених пунктах.

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Один із головних військових об’єктів в Криму – Севастопольський порт, куди незадовго до повномасштабного вторгнення Росія стягнула численні кораблі не тільки Чорноморського, але й Балтійського та Північного флотів.

Зокрема, на супутникових знімках Planet Labs за 9 листопада, які є в розпорядженні журналістів «Схем» та Крим.Реалії, були ідентифіковані великі десантні кораблі (проектів 1135, 1171, 775), патрульні кораблі (22160), ракетні катери (проектів 1239, 1241) та крейсер (проекту 11356) – це або флагман Чорноморського флоту РФ «Адмирал Макаров», або ж його аналог «Адмирал Эссен».

Саме біля бухти «Голландія» розташована частина ракетних суден, з яких Росія запускає по Україні ракети «Калібр». Як зазначають військові експерти, з якими поспілкувалась редакція, «Калібри» зберігаються не тільки в пускових шахтах корабля, але і на кримських військових складах, а тому є потенційним місцем майбутніх атак ЗСУ.

Окремо журналісти звернули увагу на військові об'єкти в Джанкої. Насамперед на аеродром, який після зупинення наступу армії РФ на півдні України, став для неї головним логістичним хабом та місцем базування ударних гелікоптерів: а саме Ка-52, Мі-28, Мі-35, Мі-8. Аеродром також часто приймає вантажні літаки та штурмовики Су-25.

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Поруч із Севастополем розташований аеродром «Бельбек». В основному там розміщені винищувачі. Зокрема, на знімках Planet Labs за 15 листопада на летовищі були помічені Су-27, Су-27 СМ, Су-34 та Міг-31.

Одне з головних авіаугруповань російської армії також розміщено на аеродромі в Гвардійському, де зосереджено штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24. Саме ці літаки Росія найчастіше використовує для нанесення ближніх авіаударів по українській території.

Загалом у Криму журналісти нарахували 10 діючих військових аеродромів та два авіазаводи. На кожному є склади з боєприпасами та ємності з паливно-мастильними матеріалами, які при вибуху лише посилюють руйнівний ефект.

Українські військові експерти, з якими поспілкувалися журналісти, очікують, що на Крим ще чекають нові вибухи. На їхню думку, що саме стане ціллю залежить від того, де будуть на те тактичні причини, а також – від вразливості російської оборони.

Нагадаємо, 8 грудня у Севастополі пролунали вибухи.