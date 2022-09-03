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Названо дату оголошення нового прем’єра Великої Британії

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Названо дату оголошення нового прем’єра Великої Британії
За посаду нового глави уряду змагаються колишній міністр фінансів Ріші Сунак і міністерка закордонних справ Ліз Трасс
фото з відкритих джерел

Борис Джонсон офіційно продовжуватиме виконувати обов’язки глави уряду до 6 вересня

2 вересня ввечері члени Консервативної партії Великої Британії завершили голосування за нового лідера після того, як Борис Джонсон подав у відставку. Про це повідомляє Sky News.

У голосуванні брали участь близько 200 тисяч членів Консервативної партії. Із 1 серпня вони отримували бланки для голосування, які могли направити традиційно поштою або онлайн.

За посаду лідера консерваторів і глави уряду Британії змагаються колишній міністр фінансів Ріші Сунак і міністерка закордонних справ Ліз Трасс.

Обидва політики в п’ятницю опублікували заяви, в яких стисло виклали своє бачення розвитку Британії в разі перемоги, а також подякували за підтримку.

Очікується, що ім’я нового прем’єра стане відоме в понеділок, 5 вересня. Але Борис Джонсон офіційно продовжуватиме виконувати обов’язки глави уряду до 6 вересня, коли на прийомі у королеви Єлизавети ІІ він подасть у відставку.

Тоді ж новий лідер чи лідерка Консервативної партії на зустрічі з королевою офіційно отримає запрошення для формування нового складу уряду.

Як відомо, Трасс лідирує в опитуваннях громадської думки серед членів Консервативної партії, які мають вирішити, хто стане новим прем'єр-міністром Великої Британії.

Ліз Трасс анонсувала збільшення військової та гуманітарної допомоги Україні, якщо вона обійме посаду прем'єр-міністра.

Трасс також заявила, що свою першу телефонну розмову в разі обрання лідером Консервативної партії і главою уряду вона здійснить із президентом України Володимиром Зеленським.

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Теги: Велика Британія вибори прем’єр-міністр Борис Джонсон

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