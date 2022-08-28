Джонсон заявив, що наступні кілька місяців для України будуть важкими

Джонсон заявив, що впевнений у перемозі України

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що впевнений у перемозі України, але наступні місяці будуть важкими через російську агресію.

«Ми не повинні піддаватися путінській агресії. Наступні кілька місяців будуть важкими, але я переконаний, що відновлення Британії буде золотим. У цьому жорстокому армрестлінгу український народ може і переможе. Так буде і з Британією», - заявив Джонсон.

Нагадаємо, раніше американський Інститут вивчення війни повідомив, що командири військових угруповань в Україні підпорядковуються безпосередньо президенту Росії Володимиру Путіну, оминаючи міністерство оборони Росії та начальника генерального штабу РФ Валерія Герасимова в системі командування.

Також раніше прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що російський диктатор Путін планує напад на нові території України. Він хоче захопити всю країну, як це зробив із Кримом.