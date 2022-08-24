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Джонсон обіцяє Україні понад $63 млн військової допомоги

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Джонсон обіцяє Україні понад $63 млн військової допомоги
Джонсон: «Сьогоднішній пакет підтримки надасть хоробрим і стійким Збройним силам»
фото з відкритих джерел

Лондон продовжує розширювати підготовку українських захисників

Велика Британія в День Незалежності виділяє Україні новий пакет військової допомоги на понад $63 млн доларів (£54 млн). Про це повідомляє уряд Британії.

«Сьогоднішній пакет підтримки надасть хоробрим і стійким Збройним силам України ще один приріст у спроможності, дозволяючи їм продовжувати відштовхувати російські сили та боротися за свою свободу», – заявив Джонсон.

Україна отримає 850 ручних мікродронів Black Hornet, які спеціально розроблені для використання в містах і селах. Вони призначені для виявлення наближення ворожих сил. Дрони мають розмір менший за мобільний телефон, а навчитися керувати ними можна за 20 хвилин. Безпілотник передає відео в реальному часі та робить нерухомі зображення.

Також Британія готується передати Україні транспортні засоби для пошуку мін у водах. Найближчими тижнями українські військові пройдуть спеціальні навчання.

Крім того, Лондон продовжує розширювати підготовку українських захисників. До навчань приєдналися вже вісім країн – Канада, Данія, Нова Зеландія, Нідерланди, Норвегія, Фінляндія, Швеція та Литва.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон з нагоди Дня Незалежності України знову завітав до Києва.

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Теги: Велика Британія Борис Джонсон гуманітарна допомога гроші війна

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