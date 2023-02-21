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«Не бійтеся. Зло треба зупинити». Дуда звернувся до лідерів Європи та НАТО

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Не бійтеся. Зло треба зупинити». Дуда звернувся до лідерів Європи та НАТО
фото з відкритих джерел

«Україна повинна перемогти. Немає свободи без солідарності»"

Президент Польщі Анджей Дуда закликав лідерів європейських держав та НАТО підтримати Україну та надіслати їй необхідну техніку. Про це він сказав під час виступу, після перемовин із главою США Джо Байденом.

«Байден показав, що Україна не одна, що її підтримують США і весь світ», – зазначив Дуда.

Також польський лідер підкреслив, що у Європі всі дивляться на Україну, бачать вбитих людей та зруйновані міста. Він вважає, що з Україною відбувається те, що не мало повторитися і вільний світ цього не схвалює.

«Україна повинна перемогти... Я закликаю лідерів європейської держави та Північноатлантичного альянсу підтримати Україну, надіслати техніку. Не бійтеся. Зло треба зупинити. Роль НАТО полягає в захисті вільного світу. Немає свободи без солідарності», – додав він.

Нагадаємо, що під час візиту до Варшави з промовою щодо війни в Україні виступив президент США Джо Байден.

До слова, триває 363-тя доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація не припиняє нищити критичну інфраструктуру нашої країни, продовжує завдавати ударів, обстрілювати з артилерії цивільні об’єкти та будинки мирного населення. Протягом доби противник здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі міста Херсон. Є жертви серед цивільного населення.

Теги: Джозеф Байден війна Анджей Дуда

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