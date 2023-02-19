Дуда розповів, чи втомилися поляки від українських біженців

Сьогодні багато українців є опорою для польської економіки

У Польщі наразі перебуває приблизно 2-2,5 мільйона громадян України, які були вимушені залишити свої домівки і тимчасово мешкати в сусідній країні через повномасштабну війну РФ. Втім, насправді станом на зараз в Польщі немає «втоми» від наявності великої кількості українців, які втекли від війни. Про це президент Польщі Анджей Дуда сказав в інтерв'ю «Укрінформу».

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Польський лідер вказав, що минає майже рік, як Росія повномасштабно вторглася до України. Від 24 лютого 2022 року майже 10 мільйонів людей перетнули кордон у напрямку Польщі.

Понад 1,3 мільйона українців офіційно зареєстровані та користуються пільгами: мають номери PESEL (ідентифікаційний код у Польщі, – ред.), право на роботу, можливість користатися системою охорони здоров’я, а діти відвідують школи в Польщі.

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Дуда зауважив, що українці добре ставляться до поляків, а поляки – до українців, яких радо приймають і допомагають їм. Президент Польщі зізнався, що його тішить дружби між нашими народами, яка прямує до братерства.

«Мене надзвичайно тішить, що українці мають добру думку про поляків, що між нами є ця дружба, яка прямує до братерства. Звісно, що складно, нелегко мати у своєму приватному будинку нову людину, з якою треба ділитися частиною свого дому, потрібно віддати кімнату в квартирі, що з тобою хтось живе, кого досі там не було і кого ти не знав. Прошу зрозуміти, що людям нелегко, і я був справді дуже радий і позитивно здивований, що поляки так приймали людей, яких у багатьох випадках вони взагалі не знали», – розповів польський лідер.

Дуда нагадав, як поляки забирали українців з кордону та запрошували до себе, хоч і вперше бачили цих людей. Він пояснив, що українці приїжджають до Польщі не з поганими намірами, а втікають від війни й тяжко працюють, поляки ж це бачать.

«Сьогодні немає серйозної польсько-української проблеми в тому сенсі, що люди втомилися. Сьогодні багато українців є опорою для польської економіки, вони працевлаштовані у багатьох різних професіях у Польщі, вони поволі стають частиною нашого суспільства. Звичайно, що будуть проблеми, тому що люди є різними. Але, я думаю, загалом ситуація між нашими суспільствами та націями зараз є безпрецедентною в контексті останніх століть, і це прекрасний шанс на майбутнє», – сказав президент Польщі.

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Дуда висловив сподівання, що «ми всі витримаємо цей важкий час», а Україна переможе росіян.

«Це нелегко для нас усіх, але я вірю, що це матиме величезне позитивне значення для майбутнього», – підсумував він.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда закликав західних партнерів якнайшвидше надати військову техніку, інакше Україна може зазнати поразки у протидії російському вторгненню.

Нагадаємо, 10 лютого президент України Володимир Зеленський зустрівся у Жешуві з польським лідером Анджеєм Дудою. Глави держав обговорили останні візити Зеленського до європейських столиць, ситуацію на фронті, а також спільну координацію подальших дій.