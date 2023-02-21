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Путін провокує Байдена. Що значить призупинення договору щодо ядерної зброї

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Путін провокує Байдена. Що значить призупинення договору щодо ядерної зброї
Путін «готує» Міноборони і «Росатом» до випробування російської ядерної зброї
фото: https://vajiramias.com

Росія призупиняє свою участь в договорі про стратегічні наступальні озброєння. Це означає, що підписаний США та Росією договір СНО-3(New START) поставлено на паузу, і жодна з країн не поспішає йти на компроміси

Президент Росії Володимир Путін у посланні до Федеральних зборів РФ заявив, що його країна призупиняє свою участь у Договорі про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь. Це сталось після того, як Росія звинуватила Захід у безпосередній участі у спробах завдати удару по її стратегічним авіабазам.

«Я змушений сьогодні оголосити, що Росія призупиняє свою участь в договорі про стратегічні наступальні озброєння. Не виходить із Договору, а саме призупиняє участь. Перш, ніж повернутися до обговорення цього питання, ми повинні для себе зрозуміти – на що претендують такі країни НАТО як Франція і Великобританія (які мають ядерний арсенал), і як ми будемо враховувати їхні стратегічні арсенали. Тобто спільний ударний потенціал Альянсу»,– сказав Путін.

За словами Путіна, США «збігають гарантійні терміни придатності до бойового застосування окремих видів ядерних боєприпасів».

«І деякі діячі у Вашингтоні, як нам відомо, замислюються про можливість натуральних випробувань своєї ядерної зброї, в тому числі, що у США йде розробка нових типів ядерних боєприпасів. Така інформація є. У цьому зв’язку міноборони і «Росатом» повинні забезпечити готовність до випробування російської ядерної зброї. Першими, зрозуміло, ми цього робити не будемо. Але, якщо США проведуть випробування, то і ми проведем», – сказав Путін. Він також додав, що РФ не збирається допускати інспекторів США на свої ядерні об’єкти.

Що відомо про START?

Договір про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО) пройшов за історію свого існування три «модифікації».

Підписаний тодішнім президентом США Бараком Обамою та його російським колегою Дмитром Медведєвим у 2010 році, Новий договір СНО обмежує кількість стратегічних ядерних боєголовок, які Сполучені Штати та Росія можуть розгорнути. Він набув чинності у 2011 році та був продовжений у 2021 році ще на п’ять років після того, як президент США Джо Байден вступив на посаду, і дозволяє як американським, так і російським інспекторам переконатися, що обидві сторони дотримуються договору.

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Останній варіант договору СНО-3, також відомий як New START, між двома найбільшими ядерними державами світу, передбачає скорочення розгорнутих ядерних боєзарядів, міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів та важких бомбардувальників.

Згідно з угодою, Москва і Вашингтон зобов'язуються розмістити не більше 1550 стратегічних ядерних боєголовок і максимум 700 ракет і бомбардувальників великої дальності.

Кожна сторона може проводити до 18 інспекцій об’єктів стратегічної ядерної зброї щороку, щоб переконатися, що інша сторона не порушила межі договору.

Однак у березні 2020 року перевірки за угодою були призупинені через пандемію Covid-19. Переговори між Москвою та Вашингтоном щодо відновлення інспекцій мали відбутися в листопаді минулого року в Єгипті, але Росія їх відклала, і жодна сторона не призначила нової дати.

 Погрози, і ще раз погрози 

Раніше цього місяця уже Росія заявила, що хоче зберегти договір, незважаючи на те, що вона назвала деструктивним підходом США до контролю над озброєннями.

Разом на Росію та Сполучені Штати припадає близько 90% світових ядерних боєголовок, і обидві сторони підкреслили, що війни між ядерними державами слід уникати будь-якою ціною. Однак вторгнення Росії в Україну підштовхнуло дві країни до прямої конфронтації ближче, ніж будь-коли за останні 60 років.

Сполучені Штати звинуватили Росію в порушенні договору, не дозволяючи інспекції на своїй території, тоді як Москва попередила, що рішучість Заходу «перемогти» Росію може зупинити продовження договору, коли термін його дії закінчиться в 2026 році.

Ядерний конфлікт 

Як повідомляють журналісти Reuters, минулого року Росія заявила, що небезпека ядерного конфлікту реальна і її не слід недооцінювати, але її слід уникати будь-якою ціною. І США, і Росія перевіряють, щоб їхні ядерні ракети не могли бути використані випадково після того, як роки напруги під час холодної війни призвели до деяких невдач.

Однак побоювання ядерного зіткнення зросли після вторгнення в Україну. Путін нагадав світові про розмір і потужність арсеналу Москви і заявив, що готовий використовувати всі необхідні засоби для захисту «територіальної цілісності» Росії.

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Теги: росія Міноборони путін Франція президент Вашингтон озброєння небезпека Москва переговори розробка

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