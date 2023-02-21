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Звернення Джо Байдена до народу України та РФ: основні тези

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Звернення Джо Байдена до народу України та РФ: основні тези
фото з відкритих джерел

«Київ стоїть, і буде стояти! Київ вільний»

Президент США Джо Байден, який перебуває з робочим візитом у Польщі, виступив з промовою щодо війни в Україні.

Основні тези в ході виступу Байдена у Польщі:

  • «Я щойно побував в Києві. І я вам скажу – Київ стоїть, і буде стояти! Київ вільний»;
  • «Путін думав, що ми відступимо. Він помилявся. Всі ми занадто згуртовані»;
  • «Нам не потрібна російська нафта. Демократія тримається і розвивається»;
  • «Наша підтримка ніколи не стане меншою. Путін вже втратив силу, а українці далі будуть воювати за свою землю»;
  • «Жорстокість ніколи не придушить волю вільних, Україна ніколи не буде перемогою Росії»;
  • «Диктатор не зможе відновити імперію і не зможе змусити людей її любити»;
  • «Україна все ще вільна країна. Від Херсона до Харкова українці борються, відвойовують території. Над цією територію синьо-жовтий прапор»;
  • «Більше 50 країн надають Україні військову допомогу, аби вона могла протистояти Росії».

Нагадаємо, європейське турне Джо Байдена триває. Наступного дня після історичного візиту до Києва – президент США вже у Польщі. Прибув потягом з української столиці до Перемишля. Далі автомобілем вирушив до Жешува, а звідти президентський літак доставив його до Варшави.

Додамо, що у Кремлі вже відреагували на несподіваний візит Байдена до України.

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Теги: росія Україна США Польща Джозеф Байден

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