Звернення Джо Байдена до народу України та РФ: основні тези

«Київ стоїть, і буде стояти! Київ вільний»

Президент США Джо Байден, який перебуває з робочим візитом у Польщі, виступив з промовою щодо війни в Україні.

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Основні тези в ході виступу Байдена у Польщі:

«Я щойно побував в Києві. І я вам скажу – Київ стоїть, і буде стояти! Київ вільний»;

«Путін думав, що ми відступимо. Він помилявся. Всі ми занадто згуртовані»;

«Нам не потрібна російська нафта. Демократія тримається і розвивається»;

«Наша підтримка ніколи не стане меншою. Путін вже втратив силу, а українці далі будуть воювати за свою землю»;

«Жорстокість ніколи не придушить волю вільних, Україна ніколи не буде перемогою Росії»;

«Диктатор не зможе відновити імперію і не зможе змусити людей її любити»;

«Україна все ще вільна країна. Від Херсона до Харкова українці борються, відвойовують території. Над цією територію синьо-жовтий прапор»;

«Більше 50 країн надають Україні військову допомогу, аби вона могла протистояти Росії».

Нагадаємо, європейське турне Джо Байдена триває. Наступного дня після історичного візиту до Києва – президент США вже у Польщі. Прибув потягом з української столиці до Перемишля. Далі автомобілем вирушив до Жешува, а звідти президентський літак доставив його до Варшави.

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Додамо, що у Кремлі вже відреагували на несподіваний візит Байдена до України.