Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни проводять масові облави на півдні та наступають на п’ятьох напрямках

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росіяни проводять масові облави на півдні та наступають на п’ятьох напрямках
фото ілюстративне

У зв’язку з високим рівнем дезертирства з лав російських окупаційних військ на Херсонщині проводяться масові облави

Триває 363-тя доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація не припиняє нищити критичну інфраструктуру нашої країни, продовжує завдавати ударів, обстрілювати з артилерії цивільні об’єкти та будинки мирного населення. Протягом доби противник здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі міста Херсон. Є жертви серед цивільного населення. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Волинський, Поліський, Сіверський та Слобожанський напрямки

Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Ворожих обстрілів зазнали понад 20 районів населених пунктів Сумщини, Чернігівщини та Харківщини. Серед них – Стрілеча, Мороховець, Стариця, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Волохівка, Бударки, Бологівка та Колодязне.

Куп’янський та Лиманський напрямки

Противник обстріляв населені пункти Дворічна, Гряниківка, Котлярівка, Берестове Харківської області; Стельмахівка, Іванівка, Невське, Червонопопівка, Діброва, Білогорівка на Луганщині та Федорівка Донецької області.

Бахмутський напрямок

Обстрілів зазнали 18 населених пунктів. Зокрема, Роздолівка, Веселе, Бахмут, Ступочки, Кліщіївка, Озарянівка і Торецьк Донецької області.

Авдіївський та Шахтарський напрямки

Противник здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Богоявленка, Велика Новосілка, Нескучне, Пречистівка та Вугледар.

Запорізький напрямок

Вогневого ураження зазнали, зокрема, Новосілка, Времівка і Новопіль Донецької області та Ольгівське, Гуляйполе, Малинівка, Магдалинівка, Павлівка, Кам’янське, Оріхів, Мала Токмачка – Запорізької.

Херсонський напрямок

Від ворожого артилерійського вогню постраждали передмістя та місто Херсон, а також райони 14 населених пунктів, включаючи Милове, Томарине, Шляхове, Берислав, Миколаївка, Веселе, Антонівка та Велетенське.

У зв’язку з високим рівнем дезертирства з лав російських окупаційних військ, з 20 лютого цього року в Чаплинському районі Херсонської області проводяться масові облави. Особливу увагу приділяють покинутим дачам та будинкам.

З початку 2023 року на тимчасово окупованій території АР Крим, зокрема, у місті Севастополь, значно погіршилася криміногенна обстановка. Причиною стала поява екс-ув’язнених, які воювали у складі так званої ПВК «Вагнер» та були амністовані після завершення контракту. У разі затримання за скоєні злочини вони направляються не у виправні заклади, а назад на передову.

Авіація Сил оборони України за добу завдала чотири удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

 

Теги: ЗСУ війна росія окупанти Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чи буде масований авіаналіт окупантів на Київ: оцінка Повітряних сил
Чи буде масований авіаналіт окупантів на Київ: оцінка Повітряних сил
Сьогодні, 17:08
Мобілізовані росіяни хочуть вбивати українців навіть після поранення
«На війні цікавіше, ніж реальність». Чому поранені окупанти готові знову воювати за Путіна
Вчора, 19:23
Як змінилась різниця потенціалів України та Росії в Чорному морі: пояснення ЗСУ
Як змінилась різниця потенціалів України та Росії в Чорному морі: пояснення ЗСУ
Сьогодні, 15:27

Події в Україні

Путін звинуватив НАТО у війні. Литва відреагувала
Путін звинуватив НАТО у війні. Литва відреагувала
Росіяни проводять масові облави на півдні та наступають на п’ятьох напрямках
Росіяни проводять масові облави на півдні та наступають на п’ятьох напрямках
The New Yorker: Російська стратегія знеструмлення України провалилася
The New Yorker: Російська стратегія знеструмлення України провалилася
У продаж надійшла остання партія з «Артемсолі»: 500 грн за кілограм
У продаж надійшла остання партія з «Артемсолі»: 500 грн за кілограм
Як змінилась різниця потенціалів України та Росії в Чорному морі: пояснення ЗСУ
Як змінилась різниця потенціалів України та Росії в Чорному морі: пояснення ЗСУ
Обстріл Херсона: Зеленський показав наслідки (фото)
Обстріл Херсона: Зеленський показав наслідки (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
59K
Банкова повідомила, до чого готуватися українцям на річницю вторгнення
42K
«Продуктами забезпечують батьки». Кандидат на посаду директора НАБУ Буртовий розповів про доходи родини
22K
Китай визначився: Путін має віддати Україні всі території та лишитися непокараним
20K
Як Байден добирався до Києва: в «Укрзалізниці» розповіли подробиці (фото)
16K
Війна РФ проти України: Китай здивував черговою заявою
14K
Правоохоронці «розкололи» співробітника білоруського КДБ

Новини

Переламало навпіл: у Чорному морі затонув суховантаж із росіянами на борту (відео)
Сьогодні, 17:50
У столичному метро стався збій в роботі
Сьогодні, 09:03
Із Туреччини повернулася перша група українських рятувальників (фото)
Вчора, 07:51
Лукашенко на весь світ зізнався, що ним керує Путін (відео)
17 лютого, 15:28
Захопити Бахмут до 24 лютого: ISW дав невтішний прогноз планам Путіна
17 лютого, 06:23
Аналітики ISW вказали, що зруйнує плани Росії вести великий наступ
16 лютого, 06:27

Прес-релізи

«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
16 лютого, 15:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту