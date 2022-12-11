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Неонацисти РФ можуть готувати напад на країни Балтії – The Guardian

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Неонацисти РФ можуть готувати напад на країни Балтії – The Guardian
Джерела видання стверджують, що такий «незвичайний крок» учасників ультраправої групи може свідчити про розчарування у Кремлі та незадоволення перебігом війни в Україні
фото з відкритих джерел

У виданні наголосили, що влада РФ втрачає контроль над своїми неонацистськими військовими організаціями

Російські неонацисти з диверсійно-штурмової розвідувальної групи «Русич» можуть готувати напад країни Балтії. Наразі окупанти збирають дані про прикордонну та військову активність у Литві, Латвії та Естонії. Про це повідомляє The Guardian.

У середу, 7 грудня, у Telegram-каналі групи «Русич» було оприлюднено повідомлення з проханням до підписників, які мешкають у країнах Балтії, поділитися інформацією про військову інфраструктуру. Їх цікавлять дані про військові частини, а також про солдатів та їхніх родичів.

При цьому неонацисти хочуть дізнатися інформацію про пересування патрулів, місця прикордонних постів, системи спостереження, транспорт.

Джерела видання стверджують, що такий «незвичайний крок» учасників ультраправої групи може свідчити про розчарування у Кремлі та незадоволення перебігом війни в Україні.

Вони додали, що влада РФ втрачає контроль над своїми неонацистськими військовими організаціями, які «можуть використовувати більш екстремальні методи для продовження української війни, що викликає побоювання ескалації у разі нападу на країни НАТО».

«Чи вказує це на фрагментацію в російській системі? Що станеться, якщо росіяни втратять контроль над ними (воєнізованими групами - ред.) і вони почнуть здійснювати несанкціоновані дії, які можуть випадково призвести до ескалації ситуації? Головне питання полягає в тому, наскільки Кремль справді контролює ситуацію», – заявив один із співрозмовників The Guardian.

Нагадаємо, прессекретар російського диктатор Дмитро Пєсков заявив, Москва напала на Київ, мовляв, через «невиконання мінських угод іншими учасниками». 

Теги: Telegram військові влада диктатор Москва напад окупанти прессекретар росіяни транспорт неонацисты війна

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