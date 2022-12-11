Неонацисти РФ можуть готувати напад на країни Балтії – The Guardian

Джерела видання стверджують, що такий «незвичайний крок» учасників ультраправої групи може свідчити про розчарування у Кремлі та незадоволення перебігом війни в Україні

У виданні наголосили, що влада РФ втрачає контроль над своїми неонацистськими військовими організаціями

Російські неонацисти з диверсійно-штурмової розвідувальної групи «Русич» можуть готувати напад країни Балтії. Наразі окупанти збирають дані про прикордонну та військову активність у Литві, Латвії та Естонії. Про це повідомляє The Guardian.

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У середу, 7 грудня, у Telegram-каналі групи «Русич» було оприлюднено повідомлення з проханням до підписників, які мешкають у країнах Балтії, поділитися інформацією про військову інфраструктуру. Їх цікавлять дані про військові частини, а також про солдатів та їхніх родичів.

При цьому неонацисти хочуть дізнатися інформацію про пересування патрулів, місця прикордонних постів, системи спостереження, транспорт.

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Джерела видання стверджують, що такий «незвичайний крок» учасників ультраправої групи може свідчити про розчарування у Кремлі та незадоволення перебігом війни в Україні.

Вони додали, що влада РФ втрачає контроль над своїми неонацистськими військовими організаціями, які «можуть використовувати більш екстремальні методи для продовження української війни, що викликає побоювання ескалації у разі нападу на країни НАТО».

«Чи вказує це на фрагментацію в російській системі? Що станеться, якщо росіяни втратять контроль над ними (воєнізованими групами - ред.) і вони почнуть здійснювати несанкціоновані дії, які можуть випадково призвести до ескалації ситуації? Головне питання полягає в тому, наскільки Кремль справді контролює ситуацію», – заявив один із співрозмовників The Guardian.

Нагадаємо, прессекретар російського диктатор Дмитро Пєсков заявив, Москва напала на Київ, мовляв, через «невиконання мінських угод іншими учасниками».