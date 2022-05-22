Проти України воюють російські неонацисти – розвідка Німеччини

У війні проти України беруть участь члени щонайменше двох праворадикальних груп – «Російської імперської ліги» та «Русич»

Німецька розвідка має інформацію про те, що в лавах сил РФ, залучених до війни в Україні, присутні члени російських праворадикальних і неонацистських організацій, повідомляє Spiegel, посилаючись на конфіденційний документ Федеральної розвідувальної служби, з яким змогли ознайомитися журналісти.

Семисторінковий огляд минулого тижня було передано декільком федеральним міністерствам.

У документі йдеться, що у війні проти України беруть участь члени щонайменше двох праворадикальних груп - Російської імперської ліги та Русич, і з як мінімум однією особою праворадикальних поглядів Кремль співпрацює для своїх цілей. Автори огляду пишуть, що співпраця з такими угрупованнями «зводить до абсурду «денацифікацію України» як нібито причину війни».

У документі не наводяться орієнтовні оцінки того, скільки представників таких організацій можуть бути залучені до бойових дій проти України, але наводяться імена окремих підрозділів – як Російський імперський легіон, який вже з'являвся в ОРДЛО у 2014-2015 роках, та має власну тренувальну базу у Санкт-Петербурзі. Заступник керівника цієї організації, Дениса Гарієва, нібито загинув в Україні, а сам Гарієв та ще кілька бойовиків зазнали серйозних поранень.

Про Русич в огляді пишуть, що ця група може бути пов'язана з ПВК Вагнера та брала участь у бойових діях на Донбасі у 2014-15 роках, а також, можливо, у Сирії. На етапі повномасштабної війни бойовики з Русича почали брати участь у боях пізніше початку квітня.

Аналітики BND включили до документа фото співзасновників Русича, де один, Олексій М., позує з прапором зі свастикою, а його колега Ян П. показує нацистське вітання. Пишуть також про праворадикала Олександра М. родом із Донецька, який у квітні через Телеграм шукав добровольців для війни проти України. Зазначається, що він сам воював на боці бойовиків і працював кореспондентом для російського Першого каналу.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що президент РФ Володимир Путін – етнічний націоналіст, який намагається стати «раковою пухлиною» України. «Очевидно, що є інші групи російськомовних, які він потенційно відчуває так само, як почувалися нацисти під час Другої світової війни – що вони нібито володіють цими людьми», – зазначив він.

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