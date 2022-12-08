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Російські неонацисти закликають шпигунів злити дані про воєнні об'єкти в країнах Балтії 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Російські неонацисти закликають шпигунів злити дані про воєнні об'єкти в країнах Балтії 
Політики країни-терористки Росії не раз погрожували країнам Балтії за підьтримку України 
фото з відкритих джерел

Рашисти планують диверсії в Латвії, Литві та Естонії? 

Терористична група російських неонацистів, які беруть участь у війні в Україні, диверсійно-штурмова розвідувальна група «Русич» хоче отримати відомості про військові об'єкти в країнах Балтії. Про це терористи написали на своїй сторінці.

Крім того, рашисти хочуть, щоб їм злили дані про родичів військовослужбовців.  

«Шановні передплатники, які проживають у країнах Прибалтики (Литва, Латвія, Естонія), просимо вас анонімно поділитися інформацією про перебування на територіях тимчасових республік наведених нижче об'єктів, таких як: військові частини, місця розташування прикордонних постів, камер спостереження, дані про рух патрулів на охороні державного кордону, розташування вишок зв'язку на прикордонних районах, системи охорони», – йдеться в дописі ворогів.

Російські неонацисти закликають шпигунів злити дані про воєнні об'єкти в країнах Балтії  фото 1

Імовірно, ця інформація рашистам потрібна для диверсій. Або ж російські терористи намагаються вкотре тероризувати світ погрозами, як це вже не раз робили на адресу країн Балтії, які постійно підтримують Україну у війні проти країни-агресорки РФ.

Нагадаємо, що Литва Латвія та Естонія є членами НАТО. 

Теги: військові Естонія Латвія Литва рашисти

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