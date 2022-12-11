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Переговори Україна-Росія: Банкова категорично відповіла Путіну

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Переговори Україна-Росія: Банкова категорично відповіла Путіну
Подоляк нагадав, що Путін в ультимативній формі заявляє про намір знищити Україну
фото ілюстративне

Подоляк: «Путін абсолютно недоговороздатний»

З російським диктатором Володимиром Путіним домовитися неможливо. Питання завершення війни має бути очевидним – перемога Києва. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Радник Банкової також вважає, що ймовірно, такої ж думки дотримуються і європейські лідери, які ведуть діалог з Путіним. Кремлівський диктатор прямо в ультимативній формі заявляє про намір знищити Україну.

«Путін абсолютно недоговороздатний. Думаю, це усвідомлюють всі європейські лідери, які періодично розмовляють з ним. Він прямо заявляє, що зневажає міжнародне право, хоче захоплювати території і вбивати українців, допоки його вимоги не виконають. Рішення очевидне: перемога України», – підкреслив Михайло Подоляк.

Нагадаємо, розпочалася двісті дев’яносто перша доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Андріївка, Червонопопівка, Житлівка, Серебрянське і Білогорівка на Луганщині та Верхньокам’янське, Соледар, Бахмутське, Підгородне і Бахмут Донецької області.

Окрім того противник завдав три ракетних та 17 авіаційних ударів, а також здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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Теги: Михайло Подоляк війна Україна росія радник путін перемога диктатор

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