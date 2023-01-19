Нідерланди готові заплатити за танки Leopard 2, які будуть відправлені в Україну

Оллонгрен зазначила, що будь-які кроки щодо надання Україні Leopard 2 вимагатимуть дозвіл Німеччини

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен не відкинула можливості оплати танків Leopard 2, які будуть відправлені в Україну в межах коаліції європейських країн і союзників у Північноатлантичному Альянсі. Таку заяву зробила Оллонгрен в інтерв’ю Bloomberg на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

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Вона нагадала, що раніше Нідерланди оплатили відправку до Києва радянських танків Т-72 з Чехії, і цей підхід можна повторити і для танків Leopard німецького виробництва. «Це, безумовно, те, що ми хотіли б зробити», – додала міністерка.

Оллонгрен водночас зазначила, що будь-які кроки щодо надання Україні Leopard 2 вимагатимуть дозвіл Німеччини як країни-виробника. Раніше Польща і Фінляндія оголосили про готовність відправити танки Leopard в Україну в межах коаліції.

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«Ми всі чекаємо, щоб почути позицію Німеччини з цього питання, але я прихильниця того, щоб спробувати знайти рішення і спробувати відправити танки в Україну», – сказала міністерка оборони Нідерландів.

Нагадаємо, під час зустрічі із президентом США Джо Байденом у Вашингтоні прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що він теж візьме участь в ініціативі щодо відправлення систем оборони в Україну. Йдеться про ЗРК Patriot.