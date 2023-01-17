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Польща оголосила про передачу Україні танків Leopard

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Польща оголосила про передачу Україні танків Leopard
фото: mil.in.ua

Польський глава держави уточнив, що Київ отримає близько 14 танків

Польща готова відправити в Україну близько 14 танків Leopard. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда під час свого виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Рішення передати німецькі танки має стати початком нової допомоги українській державі. Польський глава держави уточнив, що Київ отримає близько 14 танків.

«П'ять днів тому ми оголосили про передачу Leopard. Йдеться про близько 14 танків», – сказав Дуда.

Дуда сподівається, що у ЄС є союзники, які дадуть Україні ще танків, таких як Leopard, Challenger. «Ми збираємо цю коаліцію, яка, я сподіваюся, надасть танки Leopard 2. Тут ми розраховуємо на наших фінських партнерів, які мають ці танки. Є низка європейських країн, які мають ці танки. Сподіваюся, що союзники просто передадуть кількадесят цих танків, завдяки чому для України буде сформована хоча б бронетанкова бригада», – сказав президент Польщі.

За його словами, президент Зеленський неодноразово просив про військову підтримку, і Польща вже передала Україні понад 260 старих танків, які залишилися у неї з часів СРСР. Передача Leopard повинна стати початком нової військової допомоги.

Нагадаємо, раніше уряд Німеччини не підтвердив, що Польща або інші країни зверталися по дозвіл на передачу Україні бойових танків Leopard 2. 

Раніше президент Польщі Анджей Дуда провів 9 січня засідання Ради національної безпеки. Однією з головних тем обговорень було прохання України щодо танків Leopard 2

Теги: президент війна Анджей Дуда танки Польща

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