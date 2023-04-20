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Нідерланди звинуватили Китай у шпигунстві

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Нідерланди звинуватили Китай у шпигунстві
Китайські хакери також намагаються проникнути у комп'ютерні мережі
фото з відкритих джерел

Китай створює спеціальні шпигунські компанії, щоб заволодіти технологіями військового значення

Cлужба військової розвідки та безпеки Нідерландів (MIVD) заявила, що нідерландські компанії та університети є об'єктами шпигунства з боку Китаю через високі технології. Про це повідомляє видання NOS.

За останній рік нідерландські спецслужби виявили та запобігли кільком спробам заволодіти, зокрема, технологією військового значення.

Зазначається, що Китай створює спеціальні фальшиві шпигунські компанії, щоб заволодіти технологіями. Знання та товари нідерландського космічного сектора становлять особливий інтерес для Китаю, йдеться у звіті MIVD.

Китай намагається обійти експортні обмеження, в тому числі шляхом створення підставних компаній.

Китайські хакери також намагаються проникнути у комп'ютерні мережі за допомогою кібератак. Наприклад, MIVD пише у своєму щорічному звіті, що кілька тижнів тому було виявлено китайську хакерську групу, яка намагалася проникнути у мережу уряду Нідерландів.

Підкреслюється, що Нідерланди є привабливою мішенню для Китаю, оскільки вони володіють великими знаннями у розробці комп’ютерних чіпів, аерокосмічній та морській галузях.

Як повідомлялося, у Великій Британії створюють підрозділ протидії китайським і російським шпигунам.

Теги: Китай Нідерланди шпигун

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