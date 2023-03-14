У Британії створюють підрозділ протидії китайським і російським шпигунам

Новий підрозділ контррозвідки надасть британським компаніям допомогу в боротьбі з китайським і російським шпигунством

У Британії створюють новий підрозділ контррозвідки MI5, який надасть британським компаніям та іншим організаціям негайний доступ до експертних порад з безпеки. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і так пише The Times.

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Цей крок стався на тлі зростання занепокоєння з приводу фінансованих Китаєм хакерських дій, націлених на західні фірми та крадіжки інтелектуальної власності, особливо тих, хто працює в чутливих секторах, пов’язаних із такими сферами, як оборона.

«Китай є країною, цінності якої дуже відрізняються від наших. Я думаю, що це є епохальним викликом для нас і для світового порядку. Я гостро усвідомлюю виклик, який створює Китай. Це абсолютно правильно, що ми захищаємо себе від цього. Відколи я став прем’єр-міністром, ми вжили дуже значних заходів для цього. І це те, що ми будемо продовжувати робити», – сказав Сунак.

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Зазначається, що голова британського уряду викладе свій план боротьби з «визначальним для епохи викликом» Китаю в рамках оновленої дипломатичної та оборонної стратегії країни.

Компанії та інші установи зможуть звертатися до MI5 за порадою щодо роботи з китайськими компаніями, ведення бізнесу в Китаї або купівлі обладнання у тамтешніх постачальників. Очікується, що влада викладе вказівки щодо роботи з такими компаніями, як Huawei та Hikvision, а також запропонує поради щодо поглинань у чутливих галузях.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що світ очікує «важке і небезпечне десятиліття» на тлі величезних загроз, що йдуть від Росії та Китаю.