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Китай хоче стати посередником у ще одному конфлікті

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Китай хоче стати посередником у ще одному конфлікті
Ізраїльсько-палестинський конфлікт розпочався ще 1948 року
фото ілюстративне

Глава МЗС Китаю: «Ізраїль та Палестина зможуть мирно співіснувати й захищати регіональний мир і стабільність»

Пекін заявив про бажання стати посередником у відновленні мирних переговорів між Ізраїлем та Палестиною. Про це сказав міністр закордонних справ КНР Цінь Ган, передає Xinhua.

Зазначається, що Ган провів телефонні розмови зі своїми ізраїльським і палестинським колегами Елі Коеном та Ріядом Аль-Малікі. Після цього він сказав, що необхідно відновити мирні переговори та впровадити раніше досягненні домовленості.

«Китай не має егоїстичних інтересів у ізраїльсько-палестинському питанні і лише сподівається, що Ізраїль та Палестина зможуть мирно співіснувати й захищати регіональний мир і стабільність», – сказав Цінь.

Нагадаємо, Китай оприлюднив свою формулу миру між Росією та Україною.

До відома, «мирний план» Китаю містить 12 принципів, які, на переконання влади, мають сприяти закінченню війни РФ проти України. Однак саме слово «війна» в документі не згадується — в англійській версії документа автори використовують слова «конфлікт» та «українська криза».

Сполучені Штати Америки відреагували на так званий «мирний план» Китаю по Україні. В адміністрації американського президента Джо Байдена нагадали, що війна в Україні може закінчитися хоч завтра, оскільки це «війна вибору» російського диктатора Володимира Путіна.

Теги: Китай війна Палестина Ізраїль

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