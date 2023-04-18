Китай пояснив, чому зачастив з візитами до Путіна

Китай заявив, що розвиває «новий тип відносин» із Росією

Китай розвиватиме взаємовигідне стратегічне партнерство з Росією і продовжуватиме працювати з міжнародним співтовариством для пошуку політичного врегулювання «кризи в Україні». Про це заявив речник міністерства закордонних справ КНР Ван Веньбінь, коментуючи питання стосовно аргументів Пекіна для зміцнення військових зв’язків із Москвою на тлі триваючої агресії Росії проти України, передає Укрінформ.

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Стосовно китайсько-російські відносини речник зауважив, що Китай і Росія «віддані принципам відсутності альянсу, конфронтації та націлювання на будь-яку третю сторону і розвивають новий тип відносин між великими країнами на основі взаємної поваги, мирного співіснування та взаємовигідної співпраці».

«Китай готовий співпрацювати з Росією... і просувати наше всеосяжне стратегічне партнерство координації для нової ери», - сказав Ван Веньбінь.

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Стосовно України він наголосив на «послідовній і чіткій позиції Китаю»: «Ми твердо віддані сприянню мирним переговорам і продовжуватимемо працювати з міжнародним співтовариством, щоб відігравати конструктивну роль у політичному врегулюванні «кризи в Україні».

Нагадаємо, що 16 квітня російський диктатор Володимир Путін провів робочу зустріч із членом Держради Китаю, міністром оборони країни Лі Шанфу.

20 березня лідер Китаю Сі Цзіньпін здійснив робочий візит до Москви. Глава КНР зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним та підписав домовленості щодо продовження стратегічного партнерства двох країн. Для очільника КНР це був перший державний візит до РФ за чотири роки.