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Нових контрактів не буде: Болгарія відмовилася від переговорів із «Газпромом»

Ірина Жукевич
glavcom.ua
Нових контрактів не буде: Болгарія відмовилася від переговорів із «Газпромом»
Болгарія відмовилася від переговорів із «Газпромом»
Фото з відкритих джерел

У Болгарії вирішили, що такі рішення не повинні ухвалюватися тимчасовим урядом

Болгарія не буде підписувати нових контрактів з російським «Газпромом», йдеться у заяві тимчасового віцепрем’єра Христо Алексієва, зробленій під час відеоконференції з генеральним директором енергетичного директорату Єврокомісії (ЄК) Дітте Юль-Йоргенсен, повідомляє пресслужба уряду Болгарії з посиланням 

«Уряд Болгарії не має наміру вести переговори про новий короткостроковий, середньостроковий або довгостроковий контракт з «Газпромом», – йдеться у повідомленні.

На думку Алексієва, такі рішення не повинні ухвалюватися тимчасовим урядом, який зараз керує країною.

Він також повідомив представникам Єврокомісії про дії, вжиті кризовим штабом уряду Болгарії для подолання потенційної енергетичної кризи.

Зокрема, йдеться про завершення будівництва інтерконектора між Болгарією та Грецією та введення його в експлуатацію до 1 жовтня, про фінансову підтримку болгарського оператора «Булгаргаз», а також про пошук економічних механізмів для встановлення оптимальної ціни на природний газ для підприємств та домогосподарств.

Болгарія також підтвердила свою зацікавленість щодо участі в механізмах спільних закупівель енергоносіїв, які можуть бути створені в рамках Енергетичної платформи ЄС.

Нагадаємо, раніше «Газпром» влаштував небезпечну ситуацію на українському газопроводі.

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Теги: Болгарія газ Газпром

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