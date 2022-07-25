«Газпром» влаштував небезпечну ситуацію на українському газопроводі

Газпром без попередження підвищив тиск на газопроводі «Уренгой-Помари-Ужгород»

25 липня диспетчери Оператора ГТС України зафіксували різкий ріст тиску на магістральному газопроводі «Уренгой-Помари-Ужгород» на ділянці держкордон РФ – Україна. Зміна тиску відбулась без попередження зі сторони ПАТ «Газпром». Про це повідомляє пресслужба ГТС України.

ОГТСУ поінформував «Газпром», що несвоєчасна подача інформації про переключення і зміну режимів може призвести до позаштатних ситуацій на магістральному газопроводі, а також нагадав про необхідність узгодження дій, згідно з алгоритмом, визначеним чинною міжоператорською угодою.

«Такі непогоджені дії «Газпрому» викликають занепокоєння. Оператор ГТС України наполягає, що оператор російської ГТС, повинен надавати інформацію про причини такої поведінки в рамках стандартів угод між операторами. Несвоєчасне інформування Оператора несе потенційні ризики для штатної роботи української ГТС. Особливо небезпечним такий крок виглядає для Європи, після того, як «Газпром» знову зменшив транзит через «Північний потік-1» до 33 млн куб. м на добу», – звернув увагу генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон.

ОГТСУ нагадав, що в 2009 році за аналогічних обставин непогоджених дій між операторами відбулась аварія на газопроводі Туркменістану.

Як раніше повідомлялося, США підтримують відновлення Росією поставок газу по «Північному потоку-1».

Україна виступала проти передавання турбіни. Але 10 липня міністр природних ресурсів Канади Джонатан Вілкінсон оголосив, що країна все-таки передасть її. За даними ЗМІ, угода уряду Канади щодо ремонту турбін, які належать Росії, охоплює період до двох років і дозволить імпортувати та реекспортувати до шести одиниць цієї техніки. Ця домовленість набагато ширша, ніж повідомлялося раніше.

Нагадаємо, раніше Росія погрожувала зупинити «Північний потік-1».

Тим часом Франція готується до повного відключення російського газу.

Читайте також: