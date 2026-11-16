Оборона, фінансування, енергетика та вступ до ЄС: підсумки візиту Корецького до Брюсселя

Україна отримала €1,7 млрд на оборону, готує з Євросоюзом екстрений зимовий пакет і розраховує відкрити ще два переговорні кластери до кінця року

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький під час робочого візиту до Брюсселя провів низку зустрічей із керівництвом Європейського Союзу. Сторони обговорили оборонне фінансування, термінову допомогу українській енергетиці напередодні зими, посилення санкцій проти Росії та подальше просування України до членства в ЄС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву прем'єра.

Однією з ключових подій стала зустріч Корецького з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Прем’єр повідомив, що Україна отримала від ЄС €1,7 млрд у межах механізму Ukraine Support Loan. Кошти вже надійшли на казначейський рахунок і будуть спрямовані на першочергові оборонні потреби. З урахуванням цього траншу загальний обсяг оборонного фінансування України за цим механізмом становить €14,6 млрд.

Головним пріоритетом на наступний рік Корецький назвав передбачуване фінансування оборонних і бюджетних потреб. Україна розраховує отримати перші кошти за Ukraine Support Loan вже на початку 2027 року. Окремо прем’єр обговорив із єврокомісаром з питань оборони та космосу Андрюсом Кубілюсом участь України в Європейській програмі оборонної промисловості (EDIP), використання коштів позики для розвитку українського виробництва та можливості програми SAFE для спільних оборонних проєктів.

Ще один напрям переговорів – екстрена допомога на зиму. За словами Корецького, Україна разом із Євросоюзом готує відповідний пакет, до якого мають увійти генератори, зарядні станції, автобуси, а також допомога з мостами та переправами через Дніпро. Це необхідно для підтримки енергетики й транспортного сполучення між регіонами на тлі російських атак.

Під час зустрічі з главою дипломатії ЄС Каєю Каллас прем’єр закликав якнайшвидше ухвалити максимально сильний 22-й пакет санкцій проти Росії. Він наголосив, що Москва продовжує атакувати енергетичну та цивільну інфраструктуру України, попри відновлення мирного процесу.

Питання євроінтеграції Корецький обговорив із фон дер Ляєн, президенткою Європарламенту Робертою Мецолою та під час Форуму з питань розширення ЄС. Україна розраховує, що четвертий і п’ятий переговорні кластери відкриють уже в грудні. Також уряд працює над виконанням проміжних критеріїв за першим кластером «Основи» та підготовкою позитивного звіту (IBAR) у першому півріччі 2027 року.

Корецький також узяв участь у засіданні спеціальної робочої групи IBAR Task Force, створеної спільно з Європейською комісією. До неї входять представники уряду, парламенту, Офісу президента, правоохоронних органів і незалежних судових інституцій.

Окремо 16 листопада Рада ЄС схвалила рішення, яке дозволить Україні отримати майже €8 млрд у межах програми Ukraine Facility. Це найбільша одноразова виплата за цією програмою. Рішення ухвалили після виконання Україною понад 20 кроків у межах реформ, зокрема у сферах судочинства, боротьби з корупцією, фінансів та енергетики.

Варто нагадати, що Україна на засіданні Контактної групи з питань оборони у форматі «Рамштайн» проситиме партнерів про посилення протиповітряної оборони, додаткові ракети для систем Patriot і NASAMS, а також підтримку збільшення виробництва безпілотників.