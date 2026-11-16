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Зеленський анонсував ключове питання завтрашнього «Рамштайну»

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Зеленський анонсував ключове питання завтрашнього «Рамштайну»
Глава держави розраховує, що зустріч буде результативною та стане сигналом для Росії
фото: Офіс президента України

Україна на засіданні Контактної групи з питань оборони у форматі «Рамштайн» проситиме партнерів про посилення протиповітряної оборони, додаткові ракети для систем Patriot і NASAMS, а також підтримку збільшення виробництва безпілотників. Зустріч відбудеться 17 листопада. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, пише «Главком».

«Наші пріоритети – ППО, і партнерам треба зосередитись на ракетах для "Петріотів", для "Насамсів": російська балістична загроза залишається дуже серйозною, і є інформація від розвідки про підготовку нових ударів», – заявив глава держави.

За словами Зеленського, Україна також працюватиме з партнерами над збільшенням виробництва дронів. Президент наголосив, що українські безпілотники ефективно застосовують на фронті, а для нарощування їхнього виробництва є потенціал.

Глава держави розраховує, що зустріч буде результативною та стане сигналом для Росії, що Україна не залишиться без міжнародної підтримки.

«Наші військові можуть тримати лінію, я їм вдячний за це, і треба, щоб партнери теж тримали підтримку. Дуже потрібна», – додав президент.

Також Зеленський повідомив про результати українських далекобійних ударів по Росії. За його словами, Україна вже зупинила понад 55% російських нафтопереробних спроможностей. Президент назвав це відповіддю на відмову Москви від деескалації та удари по українській енергетичній інфраструктурі.

Варто нагадати, що президент Володимир Зеленський повідомив, що планує долучитися онлайн до наступного засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», яке відбудеться наступного тижня. Серед головних тем зустрічі – посилення української протиповітряної оборони, постачання винищувачів F-16 та підтримка енергетики. 

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Теги: Володимир Зеленський війна переговори озброєння системи ППО

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