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Україна відновлює аеромедичну евакуацію пацієнтів літаками ДСНС – Корецький

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Україна відновлює аеромедичну евакуацію пацієнтів літаками ДСНС – Корецький
Уряд затвердив порядок відновлення аеромедичної евакуації пацієнтів повітряними суднами ДСНС
Фото: Сергій Корецький

Новий механізм дозволить скоротити час перевезення важкохворих українців між лікарнями та за кордон

Кабінет Міністрів України затвердив порядок організації аеромедичної евакуації пацієнтів повітряними суднами Державної служби з надзвичайних ситуацій. Новий механізм має забезпечити швидке транспортування людей, які потребують невідкладної спеціалізованої медичної допомоги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Сергія Корецького.

За словами Корецького, відновлення аеромедичної евакуації дозволить значно скоротити час перевезення пацієнтів між медичними закладами, а також доправляти українців на лікування за кордон, зокрема в межах програми Medevac Ukraine.

Як приклад він навів маршрут із Харкова до евакуаційного хабу в польському Жешуві. Наразі дорога наземним транспортом може тривати 15–16 годин, тоді як повітряним судном цей шлях можна подолати за дві-три години.

Окрім пацієнтів, новий порядок передбачає можливість транспортування донорських органів для трансплантації, медичних бригад та необхідного обладнання.

Координацією перевезень займатиметься Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров'я. ДСНС забезпечуватиме повітряні судна й екіпажі з урахуванням безпекової ситуації та погодних умов.

«Для пацієнтів у важкому стані кожна година має значення. Наше завдання – забезпечити їм можливість якомога швидше отримати необхідну медичну допомогу», – наголосив Корецький.

За його словами, новий механізм планують запустити до кінця 2026 року. Конкретні дати початку перевезень поки не оголошені.

Нагадаємо, раніше «Главком» розповідав, як українських військових евакуюють на лікування за кордон. За інформацією МОЗ, у межах програми Medevac Ukraine евакуаційні рейси організовують відповідно до потреб пацієнтів. Іноземні клініки приймають українців на лікування та реабілітацію, а маршрути узгоджують із міжнародними партнерами.

Також «Главком» повідомляв про евакуацію до Німеччини 16-річної дівчини, яка отримала тяжкі опіки в Києві. Постраждалу спочатку доставили наземним транспортом до польського Жешува, звідки літаком переправили до клініки в Кельні. Від моменту травмування до прибуття в закордонний медзаклад минуло трохи більше ніж 48 годин.

Крім того, 3 листопада «Главком» писав про евакуацію пацієнтів після російського удару по лікарні в Харкові. Через пошкодження медичного закладу в Немишлянському районі виникла необхідність перевезти 226 пацієнтів до інших лікарень. Кількість постраждалих унаслідок атаки зросла до 62 людей.

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Теги: ДСНС евакуація перевезення кордон

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