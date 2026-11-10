Корецький назвав термін узгодження фінансування України на 2027 рік

Україна розраховує до кінця листопада домовитися з міжнародними партнерами про фінансову підтримку

Україна прагне до кінця листопада досягти чітких домовленостей із міжнародними партнерами щодо фінансової підтримки на 2027 рік. Конкретні параметри майбутнього фінансування обговорили під час засідання Керівного комітету Української платформи донорів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Сергія Корецького.

За словами Корецького, уряд спільно з партнерами працює над узгодженням плану фінансової допомоги. Українська сторона розраховує на лідерство Європейського Союзу та спільні рішення міжнародних донорів, які дозволять покрити фінансові потреби держави.

«Для нас критично важливо до кінця листопада досягти чітких домовленостей щодо фінансової підтримки України на 2027 рік. Високо цінуємо лідерство Європейського Союзу та розраховуємо на спільні рішення всіх міжнародних партнерів для покриття наших фінансових потреб», – наголосив Корецький.

Окрему увагу під час переговорів приділили необхідності забезпечити стабільне надходження міжнародної допомоги у 2028 році. Українська сторона зацікавлена в довгострокових фінансових домовленостях, які дозволять планувати державні видатки на наступні роки.

Ще одним питанням засідання стала підготовка України до зимового періоду. Зокрема, учасники обговорили потребу в енергетичному обладнанні для оперативного відновлення пошкодженої інфраструктури.

Корецький закликав міжнародних партнерів збільшити внески до Фонду підтримки енергетики України та пришвидшити постачання необхідного обладнання. Це має допомогти енергетичним підприємствам швидше проводити відновлювальні роботи.

Крім того, учасники засідання обговорили підготовку до Конференції з відновлення України URC-2027, яка відбудеться в Таллінні. За словами Корецького, захід має бути орієнтований на ухвалення конкретних рішень щодо підтримки та відбудови держави.

«Вона має стати конференцією конкретних рішень», – підкреслив Корецький.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Європейський Союз працює над залученням додаткових €45 млрд для України у 2027 році. За словами єврокомісара Валдіса Домбровскіса, ці кошти мають покрити близько двох третин додаткового дефіциту фінансування, який оцінюють у €70 млрд. Решту планують залучити від інших міжнародних партнерів.

Також «Главком» писав про переговори української делегації в Брюсселі щодо фінансування оборонних потреб на 2027 рік. Під час зустрічей із представниками міжнародних організацій та західних держав Рустем Умєров представив розрахунки необхідних ресурсів, очікуваного дефіциту та можливих джерел його покриття.