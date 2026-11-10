Головна Країна Політика
search button user button menu button
1721-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Корецький назвав термін узгодження фінансування України на 2027 рік

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
google social img telegram social img facebook social img
Корецький назвав термін узгодження фінансування України на 2027 рік
Сергій Корецький під час засідання Керівного комітету Української платформи донорів
Фото: Сергій Корецький

Україна розраховує до кінця листопада домовитися з міжнародними партнерами про фінансову підтримку

Україна прагне до кінця листопада досягти чітких домовленостей із міжнародними партнерами щодо фінансової підтримки на 2027 рік. Конкретні параметри майбутнього фінансування обговорили під час засідання Керівного комітету Української платформи донорів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Сергія Корецького.

За словами Корецького, уряд спільно з партнерами працює над узгодженням плану фінансової допомоги. Українська сторона розраховує на лідерство Європейського Союзу та спільні рішення міжнародних донорів, які дозволять покрити фінансові потреби держави.

«Для нас критично важливо до кінця листопада досягти чітких домовленостей щодо фінансової підтримки України на 2027 рік. Високо цінуємо лідерство Європейського Союзу та розраховуємо на спільні рішення всіх міжнародних партнерів для покриття наших фінансових потреб», – наголосив Корецький.

Окрему увагу під час переговорів приділили необхідності забезпечити стабільне надходження міжнародної допомоги у 2028 році. Українська сторона зацікавлена в довгострокових фінансових домовленостях, які дозволять планувати державні видатки на наступні роки.

Ще одним питанням засідання стала підготовка України до зимового періоду. Зокрема, учасники обговорили потребу в енергетичному обладнанні для оперативного відновлення пошкодженої інфраструктури.

Корецький закликав міжнародних партнерів збільшити внески до Фонду підтримки енергетики України та пришвидшити постачання необхідного обладнання. Це має допомогти енергетичним підприємствам швидше проводити відновлювальні роботи.

Крім того, учасники засідання обговорили підготовку до Конференції з відновлення України URC-2027, яка відбудеться в Таллінні. За словами Корецького, захід має бути орієнтований на ухвалення конкретних рішень щодо підтримки та відбудови держави.

«Вона має стати конференцією конкретних рішень», – підкреслив Корецький.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Європейський Союз працює над залученням додаткових €45 млрд для України у 2027 році. За словами єврокомісара Валдіса Домбровскіса, ці кошти мають покрити близько двох третин додаткового дефіциту фінансування, який оцінюють у €70 млрд. Решту планують залучити від інших міжнародних партнерів.

Також «Главком» писав про переговори української делегації в Брюсселі щодо фінансування оборонних потреб на 2027 рік. Під час зустрічей із представниками міжнародних організацій та західних держав Рустем Умєров представив розрахунки необхідних ресурсів, очікуваного дефіциту та можливих джерел його покриття.

Читайте також:

Теги: гроші фінансування Україна НАТО Сергій Корецький

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пєсков: Ми не будемо обговорювати жодних моделей у публічному режимі
Кремль відреагував на пропозицію Кушнера про Раду НАТО-Росія
Вчора, 15:14
Chevron і ExxonMobil заповнюють нішу Росії на паливному ринку: чи варто Києву домовлятися з нафтовими гігантами?
Як американські нафтові гіганти заробляють на ударах України по Росії
8 листопада, 15:35
Росія нібито має вікно у два місяці для підписання угоди за сприяння Трампа
Пєсков прокоментував можливість швидкого підписання мирної угоди після поразки партії Трампа на виборах
5 листопада, 15:41
Водночас банк наростив кредитування клієнтів
Ощадбанк відзвітував про падіння прибутку та зростання боргів
1 листопада, 07:30
Хто керуватиме столицею, якщо Кличко не може? Президент Зеленський шукає вихід
Хто керуватиме столицею, якщо Кличко не може? Президент Зеленський шукає вихід
28 жовтня, 13:40
Путін провів переговори з лідерами Фінляндії й Норвегії та припинення вогню в Олешках. Головне за день 27 жовтня 2026
Путін провів переговори з лідерами Фінляндії й Норвегії та припинення вогню в Олешках. Головне за день 27 жовтня 2026
27 жовтня, 21:00
Кабмін спрямував понад 102 млн грн на зміцнення обороноздатності Харківської області
Уряд виділив Харківщині понад 102 млн грн на оборону
26 жовтня, 17:46
Ракети для України є, але їх не віддають: чи вистачить Європі рішучості на зиму
Ракети для України є, але їх не віддають: чи вистачить Європі рішучості на зиму
17 жовтня, 11:18
Російські спецслужби завербували 18-річного колишнього студента столичного коледжу
Намагався зареєструвати 148 Starlink для окупантів: у Києві затримано агента ФСБ
14 жовтня, 16:53

Політика

Корецький назвав термін узгодження фінансування України на 2027 рік
Корецький назвав термін узгодження фінансування України на 2027 рік
Данія виділила Україні 645 млн євро на дрони та озброєння – Зеленський
Данія виділила Україні 645 млн євро на дрони та озброєння – Зеленський
Зеленський розкрив перші підсумки переговорів України, США та РФ в Абу-Дабі
Зеленський розкрив перші підсумки переговорів України, США та РФ в Абу-Дабі
Рік УПА та Шухевича. Міністр пропонує запровадити «наглядача» Львівській облраді, яка спровокувала скандал через своє рішення
Рік УПА та Шухевича. Міністр пропонує запровадити «наглядача» Львівській облраді, яка спровокувала скандал через своє рішення
Зеленський анонсував відкриття офісів нового проєкту ППО Freya у двох країнах Європи
Зеленський анонсував відкриття офісів нового проєкту ППО Freya у двох країнах Європи
Рада підтримала закон про пільги на проїзд у громадському транспорті
Рада підтримала закон про пільги на проїзд у громадському транспорті

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 листопада 2026
113K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
103K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
75K
НАБУ викликало голову НБУ Пишного, щоб заблокувати внесення застави за генерала СБУ Дуку – заява в суді
70K
Путін звернувся до всіх членів уряду РФ із незвичною вимогою

Новини

Зеленський поставив крапку у багаторічній інтризі навколо відомого київського університету
Сьогодні, 18:02
«Чим пишатися?»: вчителька розкритикувала колег, які відмовляються використовувати ШІ
Сьогодні, 16:22
Ректора університету Богомольця відсторонено від посади: що відомо
Сьогодні, 15:08
В Україні до 12°, в західних областях дощитиме: погода на 10 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 10 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Шкільний скандал на Київщині: вчителям урізають зарплати, директорки дали пояснення
Вчора, 19:36

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua