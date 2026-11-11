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РФ атакувала шість великих електропідстанцій у чотирьох областях – Корецький

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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РФ атакувала шість великих електропідстанцій у чотирьох областях – Корецький
Наслідки російської атаки на Кіровоградщину
фото: ДСНС Кіровоградщини

На Кіровоградщині та Рівненщині пошкоджено лінії електропередачі різного класу напруги

Уночі Росія атакувала шість великих електропідстанцій на Вінниччині, Кіровоградщині, Житомирщині та Черкащині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу уряду Сергія Корецького.

Зазначається, що на Кіровоградщині та Рівненщині пошкоджено лінії електропередачі різного класу напруги.

«У Кривому Розі росіяни вдарили по підприємству теплопостачання, в результаті чого виникли проблеми з подачею тепла в житлові будинки. Тепловики і енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити теплопостачання в місті», – наголосив Корецький.

Глава уряду додав, що окрім енергетики, ворог бив по залізниці на Дніпропетровщині та Житомирщині. На Херсонщині в результаті удару авіабомби постраждала будівля школи. У Харкові пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків.

«Станом на цю хвилину відомо про щонайменше 14 постраждалих. Їм надають необхідну медичну допомогу. Дякую всім, хто попри постійні російські атаки відновлює інфраструктуру та допомагає людям», – підсумував прем'єр.

Нагадаємо, протягом ночі та зранку ворог атакував об’єкти енергетичної інфраструктури. Через наслідки ударів на ранок є часткові знеструмлення споживачів у Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Рівненській, Харківській, Одеській та Чернігівській областях. 

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Теги: енергетика електроенергія відключення світла Сергій Корецький

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