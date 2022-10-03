Кремль відреагував на заявку України в НАТО

Пєсков заявив, що Москва уважно спостерігає за ситуацією довкола заявки України в НАТО

У Кремлі прокоментували подання Україною заявки на членство в НАТО

Орієнтація України на вступ до НАТО та підтвердження її майбутнього членства в альянсі стали однією з причин спеціальної військової операції. Про це заявив офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков, пишуть російські ЗМІ.

Представник Кремля зауважив, що у НАТО є «різна реакція» на заявку України щодо членства.

«Ми чули заяву президента Зеленського. Ми бачили різну реакцію з НАТО. Там є країни, які підтримують такий варіант прискореного вступу, є країни, які не підтримують його», – сказав він.

Прессекретар президента держави-агресорки Росії також зазначив, що Москва уважно спостерігає за ситуацією довкола спроб України вступити до НАТО.

«Ми дуже уважно спостерігаємо за цим рішенням і пам'ятаємо, що саме орієнтація України в НАТО та підтвердження майбутнього членства України в НАТО стали однією з причин спеціальної військової операції», – додав Пєсков.

Нагадаємо, 30 вересня президент України Володимир Зеленський після засідання РНБО заявив, що Україна подає заявку на членство в НАТО у прискореному порядку. Планується, що це відбудеться за сценарієм Швеції та Фінляндії без узгодженого Плану дій щодо вступу.

Варто зазначити, що у 2019 році Україна закріпила у Конституції курс на членство в ЄС та НАТО. Це стало стратегічною метою держави.

Президенти дев’яти країн Північноатлантичного Альянсу з Центральної та Східної Європи раніше опублікували спільну заяву, в якій засудили анексію Росією українських територій і закликали НАТО суттєво збільшити військову допомогу Україні. Президенти держав Центрально-Східної Європи висловили тверду підтримку рішенню Бухарестського саміту НАТО 2008 року щодо майбутнього членства України в Альянсі.