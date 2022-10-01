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Україна подає заявку на вступ до НАТО – Зеленський (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна подає заявку на вступ до НАТО – Зеленський (відео)

Україна не проводитиме жодних переговорів із Росією, поки президентом РФ є Путін

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна подасть заявку на пришвидшений вступ до НАТО. Про це він сказав у відеозверненні.

«Де-факто ми вже пройшли свій шлях до НАТО. Де-факто ми вже довели сумісність зі стандартами Альянсу. Де-факто ми вже довели сумісність зі стандартами Альянсу. Вони реальні для України – реальні на полі бою та в усіх аспектах нашої взаємодії», – зазначив президент.

Зеленський зазначив, що Україна і НАТО довіряють одне одному та допомагають.

«Це і є Альянс. Де-факто. Сьогодні Україна подає заявку, щоб зробити це де-юре. За процедурою, яка відповідатиме нашому значенню для захисту всієї нашої спільноти. У пришвидшеному порядку. Ми робимо свій визначальний крок, підписуючи заявку України на вступ у пришвидшеному порядку до НАТО», – додав глава держави.

Зеленський зазначив, що Україна не проводитиме жодних переговорів із Росією, поки президентом РФ є Путін. – «Ми вестимемо переговори з новим президентом».

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