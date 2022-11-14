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Онук Бандери та Джим Керрі: РФ запровадила санкції проти 100 громадян Канади

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Онук Бандери та Джим Керрі: РФ запровадила санкції проти 100 громадян Канади
Російська влада побачила небезпеку в акторові Джиму Керрі
фото з відкритих джерел

Під санкції також підпали спонсори Конгресу українців Канади Орест Джулинський і Орест Проців

Росія запровадила санкції проти 100 громадян Канади, серед яких  є онук лідера ОУН Степана Бандери та голлівудський актор Джим Керрі. Відповідний список оприлюднений на сайті МЗС РФ.

«У відповідь на триваючу практику запровадження режимом прем'єр-міністра Трюдо санкцій проти керівництва Росії, політиків і парламентарів, представників ділових кіл, експертів і журналістів, діячів культури, а також усіх, кого канадська русофобська влада вважає неугодними, на засадах взаємності закриваємо в'їзд для 100 громадян Канади. Серед них – високопоставлені чиновники, бізнесмени, активісти численних пробандерівських організацій, медіа- та фінансових структур, які безпосередньо залучені до формування агресивного антиросійського курсу» – заявили у відомстві.

Серед посадовців і політиків до списку потрапили начальник Управління безпеки зв’язку Канади Каролін Ксав’є, член уряду і Палати громад Канади, колишній генпрокурор Пітер Маккей, колишній прем’єр провінції Квебек Жан Шаре.

Під санкції також підпали спонсори Конгресу українців Канади Орест Джулинський і Орест Проців, а також засновники фонду Zaraska Юджин Цараска і Люба Цараска, засновник і члени ради директорів «Фонду сім'ї Мигаль», представники Української кредитної спілки та «Канадсько-українського фонду».

Нагадаємо, Канада виділила Україні $400 млн військової допомоги.

Раніше уряд Росії додав до списку недружніх країн та територій 11 нових учасників. Йдеться про Британську антарктичну територію, Британську територію в Індійському океані, острові Кайман, Фолклендські острови, острові Монтсеррат, острів Піткерн, острови Святої Олени, Вознесіння і Трістан-да-Кунья, Південну Георгію і Південні Сандвічеві острови, бази Акротирі та Декелія на острові Кіпр, острови Теркс і Кайкос. Зазначається, що усі вони підтримали санкції, накладені на Росію Великобританією.

Теги: Генпрокурор санкції Канада активісти актор влада

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