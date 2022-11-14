Чи отримала Росія балістичні ракети від Ірану – роз'яснення Арестовича

Іран попросив Кремль пригальмувати з ракетними ударами хоч би до саміту G20

Радник Офісу Президента України Олексій Арестович спрогнозував, чи Росія отримає ракети від Ірану. Про це розповів радник Офісу президента Арестович в ефірі «Фейгін LIVE».

Так, за словами Арестовича, українським розвідникам відомо про домовленості Росії з Іраном щодо придбання балістичних ракет. Однак, у Тегерана вже виникли певні неприємності після постачання дронів Москві.

При цьому радник ОП припустив, що Іран попросив Кремль пригальмувати з ракетними ударами хоч би до саміту G20 в Індонезії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До того ж, Арестович зазначив, що є два залізні критерії щодо того, чи буде деескалація з боку Росії. До першого належить те, чи відновляться масовані удари по критичній інфраструктурі України. Відповідне попередження вже опублікувало командування Повітряних сил ЗСУ. Йдеться про можливість масованих обстрілів із 15 листопада. Другий критерій полягає в тому, чи знову застосовуватиметься іранська зброя.

Радник ОП також звернув увагу на те, що багато газет та інтернет-видань написали про те, що він нібито заявив, що Іран припинив постачати зброю Росії.

«Я цього не заявляв. Я сказав, що вони дуже незадоволені, тому що путінські товариші не змогли застосувати їх розумно так, щоб ім'я Ірану даремно не фігурувало», – сказав Арестович.

За його словами, зараз усі говорять про Іран. Тегеран деякий час намагався заперечувати надання Росії дронів, проте змушений був визнати, але водночас заявив, що безпілотників було поставлено ще до повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Арестович нагадав, що представник ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що іранці продали Росії 1 750 безпілотників різного типу – і Shahed і Mohajer, а також ракети дальністю 700 і 300 кілометрів.

«Вони ще не використовували їх тут. Якщо почнуть застосовувати, це означає, що вони будуть йти тим самим ідіотським шляхом – «а давайте виграємо війну, яку неможливо виграти», – висловив він думку.

Арестович також розповів, що, виходячи з деяких даних, росіяни купили ракети ще у вересні, тобто пройшла оплата. Ймовірно, Іран попросив Кремль пригальмувати з ракетними ударами хоч би до саміту G20 в Індонезії.

У зв'язку з цим, якщо удари відновляться, це означає, що ні про яку деескалацію і політичну здачу не може йти мова. Якщо не відновляться – стануть яскравішими підозри в тому, що почали здавати. Однак, швидше за все, росіяни продовжать завдавати ударів та застосовувати для цього іранські ракети.

Раніше Арестович розповів, як обвалився Антонівський міст.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, 11 листопада, міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Жителі Херсона вийшли на вулиці, аби зустріти українських військових та відсвяткувати звільнення.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний раніше повідомив, що на Херсонському напрямку українські захисники з 1 жовтня відбили в окупантів територій площею до 1381 кв. км.