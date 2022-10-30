Росія доповнила перелік недружніх територій (список)

Росія почала складати список недружніх країн та територій ще у 2018 році

Кремль вніс до переліку недружніх британські заморські території, які підтримують санкції Великої Британії

Уряд Росії додав до списку недружніх країн та територій 11 нових учасників. Про це йдеться на сайті Кабінету міністрів РФ.

Йдеться про Британську антарктичну територію, Британську територію в Індійському океані, острові Кайман, Фолклендські острови, острові Монтсеррат, острів Піткерн, острови Святої Олени, Вознесіння і Трістан-да-Кунья, Південну Георгію і Південні Сандвічеві острови, бази Акротирі та Декелія на острові Кіпр, острови Теркс і Кайкос. Зазначається, що усі вони підтримали санкції, накладені на Росію Великобританією.

Раніше недружніми були визнані лише три британські заморські території – острів Ангілья, Британські Віргінські острови та Гібралтар. Наразі до переліку внесено всі 14 територій.

Нагадаємо, що Росія почала складати список недружніх країн та територій ще у 2018 році. Першими до нього увійшли США. Другим членом переліку стала Чехія. Після початку війни в Україні та впроваджень санкцій західних країн кількість учасників списку значно збільшилася. Нині у ньому перебувають понад півсотні країн. Це, зокрема, Україна, усі країни Євросоюзу, Швейцарія, Норвегія, Ісландія, США, Канада, Австралія, Нова Зеландія, Японія і навіть Федеративні Штати Мікронезії.

У травні російський диктатор Володимир Путін підписав указ проти цілої низки країн та компаній, дії яких щодо Росії сам Кремль вважає «недружніми». Згідно із цим указом, забороняються будь-які торгівельні угоди із фізичними та юридичними особами, які потраплять до так званого чорного санкційного списку. Також указ припиняє виконання Росією зобов’язань навіть по уже існуючих контрактах. Також документ забороняє вивозити з території Росії будь-яку сировину та продукцію на користь фігурантів «чорного списку».