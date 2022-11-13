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Росія домагається підключення до SWIFT в межах «зернових переговорів»

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Росія домагається підключення до SWIFT в межах «зернових переговорів»
Росію відключили від SWIFT
фото з відкритих джерел

Росія просить перепідключення «Россільгоспбанку» до SWIFT

Під час переговорів із ООН про «зернову угоду» Росія порушувала питання підключення до системи SWIFT державного «Россільгоспбанку». Це підтвердив заступник очільника МЗС Росії Сергій Вершинін, повідомляють російські ЗМІ.

«Ми обговорюємо це не вперше, тому що, з моєї точки зору, перепідключення «Россільгоспбанку», який забезпечує більшість транзакцій із сільськогосподарських питань, сільськогосподарських операцій, є ключовим питанням. Без цього, звичайно, ми просто не можемо просуватися вперед… Ми над цим працюємо, і ми будемо цього домагатися», – заявив представник російського МЗС.

За його словами, існують конкретні напрацювання того, як можна як тимчасову опцію відкривати кореспондентські рахунки в низці зарубіжних банків – Citibank і JPMorgan.

«Але ця якщо опція і може бути, то вона може бути тільки тимчасова, тому що реальне рішення – це повне перепідключення до системи фінансових повідомлень SWIFT «Россільгоспбанку», – додав він.

Нагадаємо, термін дії зернової угоди спливає 19 листопада. Росія на переговорах з ООН висунула свої вимоги.

Україна зацікавлена у продовженні функціонування «зернового коридору» і вимагає, щоб Росія залишилася в цій домовленості і припинила грати в «голодні ігри» з усім світом заради свого задоволення і припинила в рамках «зернової домовленості» гальмувати процеси з інспекції кораблів.

У червні ЄС відключив найбільший російський банк Сбербанк, а також Россільгоспбанк та Московський кредитний банк від міжбанківської системи SWIFT у рамках шостого пакету санкцій проти Росії через війну в Україні.

Теги: росія санкції банк ООН війна зерно

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