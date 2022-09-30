Оприлюднено потужність вибухів на «Північному потоці»

Кожен вибух був потужністю близько 500 кг тротилу

Труби російських «Північних потоків» у Балтійському морі були пошкоджені вибухами, потужність кожного з яких становила близько 500 кг тротилу

У Північноатлантичному альянсі (НАТО) вважають, що на «Північних потоках» було два вибухи, які пошкодили газовий трубопровід.

Про це заявили данські чиновники на зустрічі НАТО, повідомляє газета The Wall Street Journal (WSJ). За даними видання, зустріч відбулася увечері 29 вересня.

«На зустрічі НАТО данські чиновники заявили, що трубопроводи були пошкоджені внаслідок двох вибухів у понеділок (26 вересня. – ред.). Кожен вибух був потужністю близько 1100 фунтів (близько 500 кг) тротилу», – повідомляє видання.

Крім того, за словами неназваних високопосадовців, західні країни практично впевнені: за подіями стоїть Росія. Проте, як зазначає видання, під час зустрічі НАТО її учасники не публічно згадували про підозри без додаткових доказів.

Нагадаємо, за даними американської неурядової організації Robert Lansing Institute, перший вибух стався поблизу данського острова Борнгольм, що відповідає координатам 54.8762°, 15.4099° на глибині 70 метрів. Один із вибухів мав магнітуду 2,3 та був зареєстрований на 30 вимірювальних станціях на півдні Швеції.

Перший вибух був зафіксований о 02:03, а другий – о 19:04. Повідомлення про витік газу надійшло від морської адміністрації о 13:52 та о 20:41 того ж дня. Таким чином, між першим вибухом та появою ознак пошкодження пройшло 11 годин 20 хвилин.

В ніч проти 26 вересня в трубопроводах обох «Північних потоків» зафіксували різке падіння тиску. Як повідомлялося, берегова охорона Швеції виявила ще один витік газу з «Північних потоків». Стокгольм підозрює грубий саботаж.

Нагадаємо, за день до оголошення про витік газу на російських газопроводах «Північний потік» і «Північний потік-2» шведський національний сейсмологічний центр зареєстрував потужні підводні вибухи.

Раніше оператор «Північного потоку» Nord Stream AG оголосив, що на трьох нитках газопроводів системи у Балтійському морі виявлено одночасні руйнування. У компанії підкреслили, що йдеться про безпрецедентне явище, всі інциденти сталися в один і той же день.

Читайте також: Путін відреагував на руйнування «Північних потоків»