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Саботаж чи випадковість: Швеція виявила ще один витік газу з «Північних потоків»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Саботаж чи випадковість: Швеція виявила ще один витік газу з «Північних потоків»
Стокгольм веде власне розслідування інциденту та підозрює грубий саботаж
фото з відкритих джерел

Два з чотирьох витоків газу знаходяться у шведській економічній зоні

Берегова охорона Швеції виявила ще один витік газу з «Північних потоків». Стокгольм підозрює грубий саботаж. Про це повідомляє газета Svenska Dagbladet.

Два з чотирьох витоків газу знаходяться у шведській економічній зоні. Наразі на кількох рівнях активно працюють представники берегової охорони, щоб з'ясувати, що сталося. Стокгольм веде власне розслідування інциденту та підозрює грубий саботаж.

Варто зазначити, що до цього на «Північних потоках» було виявлено три витоки газу.

Як повідомлялося,  за день до оголошення про витік газу на російських газопроводах «Північний потік» і «Північний потік-2» шведський національний сейсмологічний центр зареєстрував потужні підводні вибухи.

Зазначимо, що Збройні сили Данії опублікували фото та відео з місця витоку газу на «Північному потоці». За даними данських військових, пошкодження на обох нитках «Північного потоку» сталося на північному заході від острова Борнгольм, а на одній з ниток «Північного потоку-2» – на півдні. Влада Данії не виключає, що причиною витоку газу може бути диверсія.

Водночас радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи аварії на російському газопроводі «Північний потік», висловив думку, що Росія сама влаштувала цю диверсію. 

Нагадаємо, раніше оператор «Північного потоку» Nord Stream AG оголосив, що на трьох нитках газопроводів системи у Балтійському морі виявлено одночасні руйнування.  У компанії підкреслили, що йдеться про безпрецедентне явище, всі інциденти сталися в один і той же день.

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Теги: відео влада охорона радник розслідування Швеція

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