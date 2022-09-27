Аварії на «Північному потоці»: Швеція зафіксувала вибухи в районах витоку газу

Як повідомляють ЗМІ, триває розслідування щодо аварій на російських газопроводах. Не виключено, що йдеться про диверсію

За день до оголошення про витік газу на російських газопроводах «Північний потік» і «Північний потік-2» шведський національний сейсмологічний центр зареєстрував потужні підводні вибухи. Про це повідомили в ефірі шведського телеканалу SVT.

Зазначається, що підводні вибухи в районі витоку газу на нитках «Північного потоку» та «Північного потоку-2» шведський національний сейсмологічний центр зареєстрував 26 вересня.

Зазначимо, що Збройні сили Данії опублікували фото та відео з місця витоку газу на «Північному потоці». За даними данських військових, пошкодження на обох нитках «Північного потоку» сталося на північному заході від острова Борнгольм, а на одній з ниток «Північного потоку-2» – на півдні. Влада Данії не виключає, що причиною витоку газу може бути диверсія.

Водночас радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи аварії на російському газопроводі «Північний потік», висловив думку, що Росія сама влаштувала цю диверсію.

«Масштабний «витік газу» з «Північного потоку» – це не що інше, як спланований Росією теракт та акт агресії у напрямку ЄС. Росія хоче дестабілізувати економічну ситуацію в Європі та викликати паніку перед зимою. Найкраща відповідь тирану та інвестиція у безпеку – танки для України. Особливо німецькі», – заявив Подоляк.

Своєю чергою прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія глибоко стурбована ситуацією на газопроводах.

«Справді, значно впав тиск, і це справді безпрецедентна ситуація, яка потребує термінового розгляду. Ми надзвичайно стурбовані цими новинами», – сказав Пєсков журналістам.

Нагадаємо, раніше оператор «Північного потоку» Nord Stream AG оголосив, що на трьох нитках газопроводів системи у Балтійському морі виявлено одночасні руйнування. У компанії підкреслили, що йдеться про безпрецедентне явище, всі інциденти сталися в один і той же день.

Як відомо, газопровід «Північний потік-2» із Росії до Німеччини було добудовано восени 2021 року, але так і не запущено. 22 лютого Німеччина зупинила процес його запуску у відповідь на визнання Росією незалежності самопроголошених «ДНР» та «ЛНР».

Водночас газопровід «Північний потік» продовжував роботу і після початку російського збройного вторгнення в Україну.