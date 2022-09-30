Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін відреагував на руйнування «Північних потоків»

Юрій Лящук
glavcom.ua
Путін відреагував на руйнування «Північних потоків»
Росія виносить це питання на термінове обговорення в Раді Безпеки ООН
фото з відкритих джерел

Російський диктатор Володимир Путін назвав витоки на «Північних потоках» «актом міжнародного тероризму»

Президент Росії Володимир Путін під час розмови з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом уперше прокоментував інцидент на газопроводах «Північний потік». Про це повідомляють російські пропагандистські медіа з посиланням на Кремль, пише 24.kyiv.media.

«Президентом Росії дано принципову оцінку безпрецедентній диверсії, по суті – акту міжнародного тероризму щодо магістральних газових трубопроводів «Північний потік-1» і «Північний потік-2». Зазначено, що Росія виносить це питання на термінове обговорення в Раді Безпеки ООН», – йдеться в повідомленнях.

В ніч проти 26 вересня в трубопроводах обох «Північних потоків» зафіксували різке падіння тиску. Як повідомлялося, берегова охорона Швеції виявила ще один витік газу з «Північних потоків». Стокгольм підозрює грубий саботаж.

Нагадаємо,  за день до оголошення про витік газу на російських газопроводах «Північний потік» і «Північний потік-2» шведський національний сейсмологічний центр зареєстрував потужні підводні вибухи.

Раніше оператор «Північного потоку» Nord Stream AG оголосив, що на трьох нитках газопроводів системи у Балтійському морі виявлено одночасні руйнування.  У компанії підкреслили, що йдеться про безпрецедентне явище, всі інциденти сталися в один і той же день.

Читайте також: Витоки газу з «Північних потоків»: слідство помітило російський слід

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Генсек НАТО готує екстрене звернення
Генсек НАТО готує екстрене звернення
Путін відреагував на руйнування «Північних потоків»
Путін відреагував на руйнування «Північних потоків»
Ще одна країна ЄС закрила кордон для росіян
Ще одна країна ЄС закрила кордон для росіян
Як повалити Путіна? Що говорить наука
Як повалити Путіна? Що говорить наука
Аналітики ISW оцінили ймовірність нападу Білорусі на Україну
Аналітики ISW оцінили ймовірність нападу Білорусі на Україну
Мін’юст США висунув звинувачення проти Дерипаски: йому загрожує до 20 років
Мін’юст США висунув звинувачення проти Дерипаски: йому загрожує до 20 років

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
191K
Чому у росіян не закінчуються ракети? Окупанти знайшли вихід
87K
Резніков розповів, чи буде в Україні додаткова мобілізація
85K
Путін анонсував нові конфлікти на території СНД
74K
Саакашвілі несподівано звернувся до білоруського диктатора Лукашенка
33K
Аналітики ISW оцінили ймовірність нападу Білорусі на Україну
29K
ЗСУ вдарили по п’ятьох ворожих командних пунктах – Генштаб

Новини

ЗСУ вдарили по п’ятьох ворожих командних пунктах – Генштаб
Сьогодні, 07:19
П'ять хороших новин 29 вересня, які наближають перемогу
Вчора, 21:00
На Запоріжжі ЗСУ знищили три ворожі ракетних комплекси С-300
Вчора, 07:13
П'ять хороших новин 28 вересня, які наближають перемогу
28 вересня, 21:07
Партія Порошенка вимагає нової люстрації
28 вересня, 16:00
Пропагандист похизувався, хто приїхав на псевдореферендум «ЛНР» (фото)
28 вересня, 13:11

Прес-релізи

Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» збільшив частку держави в експорті електроенергії у Польщу до 50%
Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» збільшив частку держави в експорті електроенергії у Польщу до 50%
29 вересня, 18:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту