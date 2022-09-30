Путін відреагував на руйнування «Північних потоків»

Росія виносить це питання на термінове обговорення в Раді Безпеки ООН

Російський диктатор Володимир Путін назвав витоки на «Північних потоках» «актом міжнародного тероризму»

Президент Росії Володимир Путін під час розмови з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом уперше прокоментував інцидент на газопроводах «Північний потік». Про це повідомляють російські пропагандистські медіа з посиланням на Кремль, пише 24.kyiv.media.

«Президентом Росії дано принципову оцінку безпрецедентній диверсії, по суті – акту міжнародного тероризму щодо магістральних газових трубопроводів «Північний потік-1» і «Північний потік-2». Зазначено, що Росія виносить це питання на термінове обговорення в Раді Безпеки ООН», – йдеться в повідомленнях.

В ніч проти 26 вересня в трубопроводах обох «Північних потоків» зафіксували різке падіння тиску. Як повідомлялося, берегова охорона Швеції виявила ще один витік газу з «Північних потоків». Стокгольм підозрює грубий саботаж.

Нагадаємо, за день до оголошення про витік газу на російських газопроводах «Північний потік» і «Північний потік-2» шведський національний сейсмологічний центр зареєстрував потужні підводні вибухи.

Раніше оператор «Північного потоку» Nord Stream AG оголосив, що на трьох нитках газопроводів системи у Балтійському морі виявлено одночасні руйнування. У компанії підкреслили, що йдеться про безпрецедентне явище, всі інциденти сталися в один і той же день.

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