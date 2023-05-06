Парламент Швейцарії зробив нечуваний виняток для Зеленського

Президент України стане першим іноземним лідером, що виступить перед парламентом Швейцарії

Парламент Швейцарії дозволив президенту України Володимиру Зеленському виступити перед ним. Це винятковий випадок для цієї країни, повідомляє BBC.

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Парламент Швейцарії схвалив прохання Києва дозволити Зеленському виступити зі зверненням до швейцарських законодавців.

Швейцарія зазнає міжнародного тиску щодо її традиційної політики нейтралітету у війнах та конфліктах. Багато західних союзників закликають Берн зняти заборону на експорт швейцарської зброї та допомогти Україні.

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Поки що влада Швейцарії відмовлялася це зробити. Проте, запрошення Зеленського виступити перед парламентом експерти називає великим кроком для країни.

Президент України стане першим іноземним лідером, який звернеться із посланням до Федеральної ради країни (так називається швейцарський парламент).

Звернення заплановане на літню сесію, яка розпочнеться 30 травня. Про точну дату буде оголошено додатково.

Нагадаємо, нещодавно постпред Швейцарії при ООН Паскаль Крістін Берісвіль заявив, що реекспорт швейцарської зброї на Україну можливий лише у випадку, якщо парламент країни внесе поправки до законодавства.

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До слова, біженців з України, які живуть у Швейцарії більше року і отримують соціальну допомогу, зобов'язали продавати свої автомобілі, якщо їх ціна перевищує встановлену владою кантону межу.