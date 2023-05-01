Швейцарія готова до реекспорту зброї в Україну, але є умова

У Швейцарії назвали головну умову для реекспорту зброї на Україну

Реекспорт швейцарської зброї на Україну можливий лише у випадку, якщо парламент країни внесе поправки до законодавства. Про це постпред Швейцарії при ООН Паскаль Крістін Берісвіль повідомила під час прес-конференції, присвяченій головуванню її країни в Раді безпеки ООН у поточному місяці.

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«У нас є закон про експорт зброї та матеріалів військового призначення і без порушення цього закону було б неможливо реекспортувати це озброєння», – пояснила дипломат. Вона наголосила, що у цій ситуації питання реекспорту зброї не пов'язане з нейтралітетом Швейцарії, нагадавши, що Берн надає гуманітарну допомогу Україні.

Водночас, за її словами, Рада Безпеки ООН може провести засідання щодо українськогопитання у травні. «Що стосується України, то поки що немає засідань на порядку денному. Але кілька кураторів сигналізували, що можуть попросити нас провести засідання», – розповіла дипломат. Вона уточнила, що найімовірніше, засідання щодо України буде присвячене гуманітарним аспектам.

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У березні стало відомо про рішення Федеральної ради Швейцарії зберегти заборону реекспорту озброєнь на Україну третіми країнами. При цьому уточнювалося, що цю заборону можна переглянути надалі.

Нагадаємо, Швейцарія вирішила утилізувати 60 цілком справних зенітно-ракетних комплексів Rapier британського виробництва та орієнтовно дві тисячі ракет до них замість того, щоб передати їх Україні для захисту цивільної інфраструктури. Про це повідомляє Neue Zürcher Zeitung, посилаючись на Федеральне управління оборонних закупівель Швейцарії.