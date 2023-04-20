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Швейцарія запровадила санкції проти ПВК «Вагнер»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Швейцарія запровадила санкції проти ПВК «Вагнер»
фото з відкритих джерел

Також ЄС наклав санкції на російське інформаційне агентство РІА «Фан»

Швейцарія запровадила санкції проти російської ПВК «Вагнер» та РІА «Фан». Про це йдеться в пресрелізі Федеральної ради Швейцарії.

«Федеральний департамент економіки, освіти та досліджень (EAER), відповідальний за запровадження санкцій, сьогодні додав групу Вагнера та інформаційне агентство РІА Фан до списку санкцій Швейцарії проти Росії. Зміни набувають чинності з 18:00 20 квітня», – йдеться в заяві.

14 квітня ЄС запровадив санкції проти групи Вагнера за активну участь у збройній агресії Росії проти України. Також ЄС наклав санкції на російське інформаційне агентство РІА «Фан» за поширення проурядової пропаганди та дезінформації.

Зараз Швейцарія також запроваджує санкції проти цих двох організацій, тим самим посилюючи вплив заходів ЄС.

Крім того, 10 квітня ЄС наклав заборону на трансляцію та рекламу телеканалів RT Arabic та Sputnik Arabic. Обидва канали відіграють значну роль у системній міжнародній кампанії російського уряду з маніпулювання ЗМІ та фальсифікації фактів. Раніше 25 березня 2022 року Федеральна рада Швейцарії заявила, що ефективніше протиставляти неправдивим і шкідливим твердженням факти, ніж забороняти їх прямо. Тому, поки ці два росЗМІ не будуть заблоковані у Швейцарії, на них діятиме заборона на рекламу.

Раніше Євросоюз запровадив санкції проти ПВК «Вагнер». Згідно з рішенням Ради ЄС, ПВК «Вагнер» очолила атаки на українські міста Соледар і Бахмут в січні 2023 року і бере активну участь у війні РФ проти України. Організація несе відповідальність за підтримку дій, які підривають і загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Нагадаємо, 11 квітня стало відомо, що Канада запроваджує нові санкції проти «Вагнера».

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Теги: санкції Швейцарія Бахмут Соледар ПВК Вагнера

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