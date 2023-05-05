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Влада Швейцарії висунула нову вимогу до українських біженців

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Влада Швейцарії висунула нову вимогу до українських біженців
Біженців з України, які живуть у Швейцарії, зобов'язали продавати свої автомобілі
фото з відкритих джерел

У Швейцарії посилюють вимоги щодо біженців, зокрема і з України

У березні цього року біженців з України, які живуть у Швейцарії більше року і отримують соціальну допомогу, зобов'язали продавати свої автомобілі, якщо їх ціна перевищує встановлену владою кантону межу. Так, кантон Люцерн зобов'язав українських біженців продати машини, вартість яких перевищує розмір допомоги на людину та на сім'ю у чотири тисячі та 10 тисяч швейцарських франків (близько $4,3 тис та $11 тис) відповідно. Після цього виплату допомоги буде припинено на строк, що залежить від виручених при продажу авто коштів.

Цю вимогу до українців у Швейцарії обумовили и жорсткішими вимогами до інших отримувачів допомоги від держави. Про це пише місцеве видання Neue Zürcher Zeitung із посиланням на слова голови департаменту юстиції та поліції країни Елізабет Бом-Шнайдер.

За  її словами, ця вимога до біженців пов'язана з отриманням допомоги. Адже допомогу від держави отримують не лише українці, але решті отримати допомогу буває набагато складніше.

«Таким людям доводиться нелегко, коли вони бачать, що інші отримують соціальну допомогу і водночас можуть роз'їжджати машиною», – переконана вона. Варто зазначити, що «особливе» ставлення до українських біженців регулярно викликає обурення у місцевих жителів тих країн, куди вони приїхали. Одна з головних претензій – українці часом виявляються навіть у вигіднішому становищі, ніж громадяни країн ЄС.

За її словами, ситуація із наданням притулку біженцям погіршується і стає тягарем для федерального уряду та кантонів. Лише в березні майже 1900 осіб подали прохання про притулок у Швейцарії. Крім того, Італія заморозила в’їзд для українців. За її словами, «південний сусід» кілька місяців відмовляється приймати біженців, які вже подали документи на притулок в Італії. «Очікується, що Італія збереже цю практику протягом наступних кількох місяців. У будь-якому випадку, я не бачу жодних ознак того, що щось рухається. Ми повинні знайти рішення в переговорах з Італією. Незабаром я зустрінуся з міністром внутрішніх справ Маттео П'янтедозі», – зазначила Елізабет Бом-Шнайдер.

Нагадаємо, реекспорт швейцарської зброї на Україну можливий лише у випадку, якщо парламент країни внесе поправки до законодавства. Про це постпред Швейцарії при ООН Паскаль Крістін Берісвіль повідомила під час прес-конференції, присвяченій головуванню її країни в Раді безпеки ООН у поточному місяці.

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Теги: Італія машини документи українці притулок парламент

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