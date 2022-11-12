Пашинян втратив надії: Нагірний Карабах – це Азербайджан

Вірменія хоче запобігти катастрофі через конфлікт за спірні території

Прем'єр-міністр республіки Нікол Пашинян виступив із заявою про визнання спірної території частиною Азербайджану, повідомляє Інтерфакс.

«Міжнародне співтовариство, зокрема Вірменія, визнають Нагірний Карабах частиною Азербайджану», – заявив прем'єр-міністр республіки Нікол Пашинян.

Пашинян підкреслив, що незважаючи на вірменське вето, Лісабонський саміт ОБСЄ 1996 року зафіксував, що проблема Нагірного Карабаху має бути вирішена в рамках територіальної цілісності Азербайджану.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Позиції всіх країн відомі також резолюціями Ради Безпеки ООН 1993 року. Вірменія також визнала, що Нагорний Карабах – частина Азербайджану. У 2007 році визнала. Скільки можна не констатувати це? Питання в тому, хочемо ми чи не хочемо бачити це? Може, всі наші проблеми виходять із того, що ми не бачимо цього», – сказав Пашинян в ефірі Громадського телебачення Вірменії .

Вірменський лідер також нагадав, що у 2007 році основою переговорів щодо карабахського врегулювання повинен був стати новий референдум, який визначив би статус регіону, що певним чином суперечило референдуму, який відбувся ще у 1991 році.

«В 2007 році, Вірменія, як основу переговорів (щодо карабахського врегулювання – ред.) приймає документ, в якому статус Нагірного Карабаху має бути уточнений майбутнім референдумом…Виходить, що Вірменія погодилася з анулюванням референдуму 1991 року про незалежність Нагірного Карабаху», – заявив Пашинян.

Він пояснив, що у 2020 році виступив із заявою «Арцах (вірменська назва Нагірного Карабаху – ред.) – це Вірменія і крапка», оскільки виходив із декларації про незалежність Вірменії, де прописано про возз'єднання Вірменії та Нагірного Карабаху.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Потім, виявилося, нікому це не було потрібно. Мене звинувачували через цю заяву. Виходить, що після ухвалення декларації нашої незалежності ми самі працювали проти неї», – зазначив Пашинян.

Прем'єр Вірменії заявив, що немає такої країни, яка не визнає Нагірний Карабах частиною Азербайджану, і «не треба мати ілюзій».

«У цій ситуації, якщо ми не хочемо поставити перед катастрофою Вірменію і Нагірний Карабах, ми не повинні і не зможемо одні боротися проти всього світу. Ми повинні стати віч-на-віч з тим, що ми зробили самі, в результаті мати зрозумілу, реалістичну програму, як ми вирішуємо проблему. Скільки б не було боляче і важко, ми маємо зіткнутися з цією реальністю», – наголосив Пашинян.

Як повідомлялося, палата представників США засуджує дії Азербайджану та підтримує територіальну цілісність Вірменії.

Нагадаємо, Пашинян у травні на засіданні президентів країн військової організації ОДКБ розкритикував неналежну підтримку Єревану у другій карабаській війні.

Будь ласка, читайте текст після реклами