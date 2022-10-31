Відверті погрози. Путін взявся за Вірменію (відео) 

У вересні вогонь на лінії зіткнення Вірменії та Азербайджану раптово відновився, а згодом ущух

Кремлівський диктатор Володимир Путін та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашиньян 31 жовтня зустрілися в Сочі. Про це повідомили російські ЗМІ. Путін натякнув Пашинянові, якої поведінки очікує від Вірменії в Карабаському конфлікті.



Тим часом російська телепропагандистка, очільниця кремлівського телеканалу RT Маргарита Симонян відверто погрожує вірменам та заявляє, буцімто «без Росії не буде Вірменії, не те що Карабаху».

«Громадяни Вірменії, особливо ті, які голосули за Пашиняна, повинні розуміти, що без Росії не буде Вірменії, не те що Карабаху. Хто зупинив так звану 44-денну війну? Її зупинив особисто Путін Володимир Володимирович», – фантазувала Симонян.

Пропагандистка не обійшла увагою й США та Туреччину. Мовляв, ніхто нічого не робив для вирішення конфлікту, тільки кремлівський диктатор і країна-агресорка РФ. Тож вірмени, за словами Синонян, мали би уклінно дякувати загарбникам-росіянам, і бути обачними, щоб «благодійник»-Путін на них не розгнівався.

Нагадаємо, у ніч на 13 вересня на кордоні Азербайджану та Вірменії почалися бойові дії. Азербайджан звинуватив Вірменію у скоєнні широкомасштабної провокації на державному кордоні. За два дні Вірменія та Азербайджан досягли домовленості про перемир'я. Про це повідомив у ніч на 15 вересня секретар Ради безпеки Вірменії Вірмен Григорян. Проте, за його словами, жодного документа чи угоди, яка готується до підписання з Баку, не існує.