Пашинян заявив Путіну в обличчя, що той не захистив Вірменію у війні за Карабах

Пашинян у присутності Путіна заявив, що ОДКБ не вступилася за Вірменію у другій карабаській війні

ОДКБ не підтримала Вірменією у війні з Азербайджаном

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян на засіданні президентів країн військової організації ОДКБ розкритикував неналежну підтримку Єревану у другій карабаській війні. Про це пише «Лента.ру».

Пашинян нагадав, що Азербайджан тоді вторгнувся на територію Вірменії, а реакція членів ОДКБ «не дуже порадувала Вірменію та вірменський народ».

«Вірменія звернулася до ОДКБ, щоб задіяти механізми, передбачені порядком реагування ОДКБ на кризові ситуації від 2010 року. Але, на жаль, не можемо сказати, що організація відреагувала так, як очікувала Вірменія», – заявив Пашинян в присутності усіх лідерів країн-членів організації, зокрема, і Володимира Путіна.

Нагадаємо, що восени 2020 року в районі невизнаної Нагірно-Карабаської республіки розпочалися бойові дії між Вірменією та Азербайджаном, які пізніше отримали назву «Друга карабаська війна».

Тоді Азербайджан заявив про початок військової операції на всій лінії зіткнення в зоні карабаського конфлікту у відповідь на «провокації Вірменії». У відповідь Вірменія заявила про напад на невизнану Нагірно-Карабаської республіку з боку Азербайджану.

Бойові дії припинилися на початку листопада. 9 листопада президенти Росії, Азербайджану і прем’єр-міністр Вірменії підписали спільну заяву про повне припинення військових дій у Нагірному Карабасі.

Азербайджанська і вірменська сторони зупинилися на фактично контрольованих позиціях, в регіоні з’явилися російські військові в статусі миротворців. Азербайджан повернув контроль над усіма районами по периметру Нагірного Карабаху, а також частиною власне Нагірного Карабаху разом із містом Шуша.

А у травні 2021 року, після час чергового прикордонного конфлікту, коли, за словами Єревану, азербайджанська армія увійшла на територію Вірменії, Пашинян знову попросив допомоги у Росії.