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Пелосі у Єревані засудила дії Азербайджану

Надія Клочко
glavcom.ua
Пелосі у Єревані засудила дії Азербайджану
Ненсі Пелосі зустрілася із спікером Національних зборів Вірменії Алленом Симоняном

Палата представників США засуджує дії Азербайджану та підтримує територіальну цілісність Вірменії

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі засудила атаки Азербайджану проти Вірменії під час свого візиту до Єревана. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

«Вірменія має для нас важливе значення, і від імені Конгресу ми рішуче засуджуємо смертоносні напади Азербайджану на Вірменію, напади на територію Вірменії», – заявила Пелосі після зустрічі з спікером Національних зборів Вірменії Алленом Симоняном.

Політикиня зазначила, що США як співочільник Мінської групи ОБСЄ чітко і давно заявили, що конфлікт не може мати військового рішення.

«Ми хочемо прагнути мирного та довгострокового врегулювання нагірно-карабаського конфлікту шляхом переговорів», – сказала вона.

Зазначимо, що це перший візит спікерки Пелосі до Вірменії. Незабаром після прибуття до Єревану Ненсі Пелосі написала в соціальних мережах, що «сьогодні від США до України, Тайваню, Вірменії світ стоїть перед вибором між демократією та автократією, і ми знову маємо обрати демократію».

Також відомо, що Палата представників США висунула резолюцію, яка засуджує дії Азербайджану та підтримує територіальну цілісність Вірменії.

Нагадаємо, на кордоні Азербайджану та Вірменії у ніч на 13 вересня поновилися бойові дії. В результаті інтенсивних бойових дій, що відбулися 13-14 вересня, на вірмено-азербайджанському кордоні за підтвердженими даними з вірменської сторони загинули 135 військовослужбовців, з азербайджанської сторони – 79. 

17 вересня до Єревану прибула спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі. Таким чином Пелосі хоче продемонструвати підтримку вірменської сторони на тлі загострення ситуації на кордоні з Азербайджаном. 

До слова, у столиці Вірменії Єревані сьогодні, 18 вересня, відбулася масова акція протесту на тлі чергового загострення конфлікту з Азербайджаном. Учасники мітингу вимагали, щоб Вірменія вийшла з організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ). 

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Теги: Азербайджан США Нагірний Карабах Вірменія Ненсі Пелосі

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